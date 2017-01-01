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Міністр культури України відвідав Олешки
Садиба Поліни Райко знаходиться серед живописної природи Олешшя. Свій будинок літня жінка за декілька років перетворила на справжній музей настінного мистецтва. Її роботи оригінальні та дивовижні, в них господарює гармонія між природою і людиною.

Міністр культури України відвідав Олешки

Мистецтвознавці визнали Поліну Райко майстром наївного мистецтва. Вона вже офіційно стала в один ряд зі світовими та українськими іменами в наївному мистецтві.

На жаль, після смерті господарки будинку він був проданий сім`ї з Канади і на сьогодні питання збереження оригінальних розписів залишається відкритим. Власники будинку не займаються збереженням унікальних розписів та не виходять на зв`язок з органами влади Олешківського району, які не можуть вирішити питання щодо створення музею Поліни Райко без їх участі.

Саме з цього питання 27 травня 2017 року до нашого району завітали Міністр культури України Євген Нищук та голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Вони зустрілися із представниками Олешківської РДА та міської влади і обговорили можливість збереження будинку з його унікальними розписами та створення музею Поліни Райко у м.Олешки.

Євген Нищук пообіцяв сприяння у встановленні контактів з власниками садиби, що вкрай необхідно для її збереження та допомогу у створенні музею наївного мистецтва у нашому місті.

Довідково: Наїв – це вид образотворчого мистецтва, який вирізняється своєю простотою, ясністю і безпосередністю. Ця творчість спонтанна, інтуїтивна, не обмежена ніякими правилами та заборонами.




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