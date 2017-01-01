Садиба Поліни Райко знаходиться серед живописної природи Олешшя. Свій будинок літня жінка за декілька років перетворила на справжній музей настінного мистецтва. Її роботи оригінальні та дивовижні, в них господарює гармонія між природою і людиною.Мистецтвознавці визнали Поліну Райко майстром наївного мистецтва. Вона вже офіційно стала в один ряд зі світовими та українськими іменами в наївному мистецтві.На жаль, після смерті господарки будинку він був проданий сім`ї з Канади і на сьогодні питання збереження оригінальних розписів залишається відкритим. Власники будинку не займаються збереженням унікальних розписів та не виходять на зв`язок з органами влади Олешківського району, які не можуть вирішити питання щодо створення музею Поліни Райко без їх участі.Саме з цього питання 27 травня 2017 року до нашого району завітали Міністр культури України Євген Нищук та голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.Вони зустрілися із представниками Олешківської РДА та міської влади і обговорили можливість збереження будинку з його унікальними розписами та створення музею Поліни Райко у м.Олешки.Євген Нищук пообіцяв сприяння у встановленні контактів з власниками садиби, що вкрай необхідно для її збереження та допомогу у створенні музею наївного мистецтва у нашому місті.Наїв – це вид образотворчого мистецтва, який вирізняється своєю простотою, ясністю і безпосередністю. Ця творчість спонтанна, інтуїтивна, не обмежена ніякими правилами та заборонами.