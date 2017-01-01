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Поїздка Андрія Гордєєва до Нововоронцовки
30 травня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв здійснив робочу поїздку до Нововоронцовського району. За рейтингом показників соціально-економічного розвитку районів Херсонської області Новоронцовський район посів 17 місце.

Поїздка Андрія Гордєєва до Нововоронцовки

Саме для того, щоб розуміти проблеми розвитку районів у соціально-економічних напрямках та сконцентрувати увагу на їх вирішенні, що своєю чергою вплине на загальноукраїнський рейтинг області, голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв впровадив Оцінку показників соціально-економічного розвитку серед районів Херсонської області.

У нараді проведеною Андрієм Гордєєвим за участі його заступників Олександра Адамчика, Андрія Балоня, Дмитра Бутрія, також були задіяні керівники усіх структурних підрозділів ОДА та місцева районна влада.

«Нашою головною метою є вивчення проблем району й прийняття рішень аби вивести район на вищий рейтинговий рівень. Ми не плануємо шукати винних, а будемо шукати спільні рішення для усунення проблем», - зазначив очільник області на початку наради.

На порядок денний були винесені питання щодо ремонту та утримання автомобільних доріг, виконання місцевих бюджетів, впровадження реформи децентралізації, забезпечення та функціонування в районі закладів культури, збереження та використання спортивних об’єктів та залучення населення до зайняття фізкультурою та спортом, щодо забезпечення медичного обслуговування населення району, ефективного використання земель та легалізації трудових відносин, а також питання внутрішньої та інформаційної політики району.

Керівництво облдержадміністрації закликало представників влади Нововоронцовського району покращити життя мешканців та запустити процес децентралізації, бо створення об’єднаних громад дасть змогу збільшити бюджет на 300-400% і дати поштовх до розвитку інфраструктури селищ і сел.

Дмитро Бутрій в.о. першого заступника голови облдержадміністрації доповів, що згідно перспективного плану об’єднання громад на території району потрібно утворити 2 ОТГ з адміністративними центрами в смт Нововоронцовка і селі Новоолександрівка, однак документи щодо об'єднання не надходили.

Бюджети мають бути не споживчими, а для розвитку, - на цьому наголосила директор департаменту фінансів облдержадміністрації Наталія Вітренко під час обговорення питання щодо виконання місцевих бюджетів у Нововоронцовському районі.

Вона зауважила, що серед позитивних сторін бюджетних питань району є забезпечення фінансування всіх захищених статей бюджету.

Разом з тим існує потреба у проведенні додаткового аналізу заходів у частині поповнення місцевих бюджетів. Тому що темпові показники збільшення доходів не є високими. Це викликано відсутністю ретельного адміністрування податкових зборів.

«Основою формування сільських бюджетів є плата за землю, а у Нововоронцовському районі це питання залишається проблемним і тому гальмує збільшення місцевих бюджетів. Така ж ситуація й з отриманням податків з фізичних осіб», - зазначила Наталія Вітренко.

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