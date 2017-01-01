30 травня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв відвідав Нововоронцовський район в якому побував на підприємстві по виробництву мінерально-лікувальної води "Воронцовка".
Директор виробництва Ефіменко Вадим провів невелику екскурсію заводом. Також присутні мали можливість продегустувати на смак воду з Любимовської свердловини, яку потім продають в магазинах Херсонщини, Нікополя та Кривого Рогу. Вадим Олександрович зазначив, що сума інвестування в дане виробництво становила 7,5 мільйонів гривень.
«Нещодавно між Херсонською ОДА та ТОВ "Сармат-Геологія" був укладений меморандум. Цей проект багатогранний, починаючи від мінеральної води "Воронцовка" та закінчуючи будівництвом порту в Нововоронцовці. Я вважаю,що ця вода може стати візитівкою Херсонщини.. Крок за кроком ми відбудуємо Херсонщину», - зазначив у своєму виступі голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.
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