Вчергове херсонські депутати провели свій день у великій сесійній залі. Цього разу знайомились з механізмами прийняття регуляторних актів у сфері економіки та торгівлі. У межах компетенції місцевого істеблішменту навести лад із встановленням тимчасових споруд на вулицях і зупинках. Адже незаконні МАФи ростуть, як гриби. Цю проблему вже давно й успішно вирішують в інших українських містах.Депутатський день дав можливість місцевим обранцям отримати теоретичні знання про законні механізми прийняття рішень, а також відпрацювати конкретні проекти на практиці.Ставка єдиного податку для фізичних осіб-підприємців ІІ групи, котра, за податковим законодавством, нараховується від мінімальної зарплати, з січня виросла вдвічі. Підприємці середньої руки неодноразово звертались до міськвиконкому, зустрічались з депутатами з проханням зменшити податкове навантаження – з 20% до 10% від «мінімалки». На сесію, заплановану на 23 червня, може бути винесений відповідний проект рішення. Деякі депутати наполягали на тому, що від цього рішення втрачатиме бюджет.«Ми втратимо більше, якщо не дамо бізнесу перевести подих. Влада повинна підтримати підприємців, дати можливість вкласти більше коштів у розвиток основних засобів виробництва. Компенсувати можливі ненадходження потрібно шляхом врегулювання земельних відносин з крупним і середнім бізнесом.Але для цього треба узгодити новий Генплан, провести інвентаризацію земель та фото-, аерозйомку. А потім узаконити всі земельні питання з підприємцями.Гроші від оренди та продажу землі надходитимуть у бюджет – і не йтиметься про втрати», – зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.Цього року на розгляд місцевих депутатів будуть винесені ще регуляторні акти про зміни до Правил благоустрою і затвердження переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах (а саме – вивезення побутових відходів).