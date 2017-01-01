Во Львове состоялся четвертый финальной серии Экстра-лиги Украины, в котором херсонскому «Продэксиму» удалось поставить победную точку в противостоянии с «Энергией». Накануне подопечные Игоря Москвичева также одержали победу (1:0).Команды показывали агрессивный и зрелищный футзал, в котором хозяева смотрелись предпочтительнее. Но настоящим героем матча стал голкипер гостей Кирилл Ципун, который не один раз выручал свою команду в эпизодах, когда футболисты «Энергии» обязаны были забивать.В свою очередь «Продэксим» ждал осечки соперника и смог воспользоваться ею, когда львовяне уже, наверное, мыслями были на перерыве. В течение одной минуты Максим Бессалов и Виталий Киселев забили, как выяснилось позже, победные мячи.Главный тренер «Энергии» Валерий Легчанов во втором тайме пытался изо всех сил переломить ход матча, но хозяев хватило лишь на один отыгранный мяч.Гости играли сконцентрировано и слаженно, что выводило соперника из себя, так, на последних секундах встречи красную карточку получил Михаил Грицына.Финальный свисток зафиксировал победу «Продэксима» в матче и всей серии. Это первый национальный триумф херсонцев в чемпионатах Украины.Экстра-лига. Плей-офф. Финальная серия. Четвертый матч.