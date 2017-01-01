Сьогодні заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Адамчик і представники ЗМІ Херсонщини проінспектували хід проведення розпочатого ремонту автомобільної дороги Р-57 Олешки – Гола Пристань – Скадовськ
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Так, наразі поточний ремонт проводиться на ділянці дороги біля села Кохани Голопристанського району. Це продовження ремонту даної траси, розпочатого у 2016 році, впродовж якого було оновлено 6,2 км автомобільної ділянки.
Виконавцем робіт за результатами тендерної процедури виступає Броварське ШБУ-50, яке вже не перший рік працює на дорогах Херсонщини.Про сучасну технологію, що застосовується в ході проведення ремонту автопокриття розповів заступник генерального директора ПрАТ ШБУ-50 Юрій Чайка:
«Буде здійснено виділення старого шару асфальтобетону шляхом фрезерування, ліквідовано просідання, укладено вирівнюючий шар асфальту й надалі – укладено шар щебенево-мастичного асфальтобетону».
Начальник «Облавтодору» Микола Савченко звернув увагу, що виконання робіт саме за такою технологією надасть можливість забезпечити підвищену міцність покриття у відповідності з вимогами сьогодення.
Під час інспектування ремонтних робіт заступник голови облдержадміністрації Олександр Адамчик, розповідаючи про процес проведення ремонту автошляхів області взагалі, зауважив:
«Здійснення повноцінного ремонту на дорозі М-57 протяжністю 80,9 кілометра напрямком до курортно-рекреаційної зони області дозволить покращити транспортне сполучення з населеними пунктами Голопристанського й Скадовського районів і поліпшить умови поїздки відпочивальників».
Олександр Адамчик поінформував, що ремонтні роботи на дорогах області здійснюються за рахунок 90-товідсоткового фінансування з державного бюджету й залучення решти коштів з місцевих бюджетів.
У 2017 році планується відремонтувати ще 6 км даної дороги, на здійснення якого виділено 40,6 млн грн.
«Ремонт доріг допоможе збільшити потік туристів на курорти Херсонщини й у більшій мірі стан автошляхів в області залежить від порядності перевізників, які транспортують важкі товари й повинні дотримуватися вагового контролю», - сказав Олександр Адамчик.
Як підсумував заступник генерального директора ШБУ-50 Юрій Чайка, за сприятливих погодних умов ремонтні роботи на ділянці М-57 будуть виконані впродовж 2-2,5 місяців.
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