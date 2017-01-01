Сьогодні заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Адамчик і представники ЗМІ Херсонщини проінспектували хід проведення розпочатого ремонту автомобільної дороги Р-57Так, наразі поточний ремонт проводиться на ділянці дороги біля села Кохани Голопристанського району. Це продовження ремонту даної траси, розпочатого у 2016 році, впродовж якого було оновлено 6,2 км автомобільної ділянки.Виконавцем робіт за результатами тендерної процедури виступає Броварське ШБУ-50, яке вже не перший рік працює на дорогах Херсонщини.«Буде здійснено виділення старого шару асфальтобетону шляхом фрезерування, ліквідовано просідання, укладено вирівнюючий шар асфальту й надалі – укладено шар щебенево-мастичного асфальтобетону».Начальник «Облавтодору» Микола Савченко звернув увагу, що виконання робіт саме за такою технологією надасть можливість забезпечити підвищену міцність покриття у відповідності з вимогами сьогодення.«Здійснення повноцінного ремонту на дорозі М-57 протяжністю 80,9 кілометра напрямком до курортно-рекреаційної зони області дозволить покращити транспортне сполучення з населеними пунктами Голопристанського й Скадовського районів і поліпшить умови поїздки відпочивальників».Олександр Адамчик поінформував, що ремонтні роботи на дорогах області здійснюються за рахунок 90-товідсоткового фінансування з державного бюджету й залучення решти коштів з місцевих бюджетів.У 2017 році планується відремонтувати ще 6 км даної дороги, на здійснення якого виділено 40,6 млн грн.«Ремонт доріг допоможе збільшити потік туристів на курорти Херсонщини й у більшій мірі стан автошляхів в області залежить від порядності перевізників, які транспортують важкі товари й повинні дотримуватися вагового контролю», - сказав Олександр Адамчик.Як підсумував заступник генерального директора ШБУ-50 Юрій Чайка, за сприятливих погодних умов ремонтні роботи на ділянці М-57 будуть виконані впродовж 2-2,5 місяців.