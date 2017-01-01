Протягом квітня п.р. завдяки об’єднанню спільних зусиль спеціалістів Головного управління ДФС у Херсонській області та інших контролюючих органів по легалізації фізичних осіб - підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів та їх офіційному працевлаштування, державну реєстрацію своєї підприємницької діяльності оформили 31 суб’єкт господарювання.



За видами економічної діяльності: 18 осіб зареєстрували діяльність у сфері «вантажний транспорт», 11 платників області надаватимуть послуги у сфері пасажирських перевезень, ще 2 фізичні особи оформили «діяльність таксі».



За результатими проведених спільно з правоохоронними органами заходів по відпрацюванню пасажирських перевізників складено 2 адміністративні протоколи за порушення п.1 ст. 164, КУпАП (діяльність без державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності), надання послуг таксі - 2 протоколи.



На курортній Херсонщині офіційне працевлаштування найманих водіїв та ліцензування підприємницької діяльності з пасажирських перевезень має створити однакові конкурентні умови для ведення підприємницької діяльності та забезпечити безпеку пасажироперевезень та якість послуг мешканцям області та гостям нашого регіону.



Не нравится: 0, нравится: 0.