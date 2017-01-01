Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті Херсонської обласної ради.



Суб’єкт внесення проекту рішення: Херсонська обласна державна адміністрація. Назва проекту рішення: Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Херсонської області



Депутати планують схвалити проект змін до перспективного плану формування територій громад Херсонської області, схваленого рішенням обласної ради від 05 червня 2015 року № 1266 та затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 832-р, в частині Великоолександрівського і Каховського району та м. Таврійськ, а саме:



Великоолександрівський район. Борозенське: Борозенська сільрада, Новокубанська сільрада , Чарівненська сільрада;



Каховський район. Каховка: Любимівська сільрада, Василівська сільрада, Малокаховська сільрада , Кораблівська сільрада , Чорнянська сільрада.



м. Таврійськ: місто Таврійськ, Кам’янська сільрада



«Чкалівська, Брускинська, сільські ради не визначались щодо входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади»,- зазначено у проекті рішеня.





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