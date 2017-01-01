10 травня 2017 року Херсонським окружним адміністративним судом задоволено позовні вимоги Держекоінспекції до приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства «Газкотлоспецмонтажналадка» про заборону виробничої діяльності в зв’язку з порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.



Підставою звернення до суду стали виявлені порушення Держекоінспекцією внаслідок перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони водних ресурсів, атмосферного повітря, земельних ресурсів, поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.



Під час здійснення державного контролю державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області виявлено порушення, а саме: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюються при відсутності дозволу.



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