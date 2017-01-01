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Футзал. Екстра-ліга: «Продексім» здобув перемогу в третьому матчі «золотої» серії
«Енергія» та «Продексім» зіграли перший з двох запланованих львівських поєдинків «золотої» серії плей-офф Екстра-ліги.

Футзал. Екстра-ліга: «Продексім» здобув перемогу в третьому матчі «золотої» серії

А загалом це вже був третій матч серії. І він мав визначити, хто з двох команд має реальні шанси наблизитись до чемпіонського титулу, враховуючи, що перед цим рахунок у серії був 1:1.

Вже на початку поєдинку обидві команди обмінялися гострими моментами. Однак, трохи згодом львів’яни стали частіше шукати щастя біля воріт Кирила Ципуна. Але голкіпер «Продексіма» раз по раз ставав на заваді «зелено-білих» до голу.

Зазначимо наперед, що для воротаря херсонської команди це був один з найкращих матчів у кар’єрі. Однак, в одному з епізодів Ципун міг і не врятувати своїх партнерів, але на допомогу воротареві прийшла поперечина. Натомість, «мельникам» вдалося вийти вперед на 13-й хвилині. Автором голу став Михайло Волянюк. Пропущений м’яч, звісно, змусив господарів майданчику йти вперед, але пробити Ципуна «енергетикам» не вдавалось.

У другому таймі чинні чемпіони продовжили робити все для того, щоб зрівняти рахунок. Однак, відмінна гра Ципуна у воротах стала однією з перепон «енергетиків» на шляху до взяття воріт. Хоча у деяких епізодах навіть голкіпер «Продексіма» був безсилий, фарт був на боці команди з Півдня України.

Так, в одному з епізодів за Ципуна зіграла штанга, а ще в одному моменті порожні ворота від голу врятував Бессалов. Однак, при цьому варто відзначити, що херсонці теж не грали лише у захисті, а й створювали моменти біля воріт Кардаша.

Однак, збільшити свою перевагу їм заважала реалізація своїх епізодів.

Ключовий момент усієї гри стався на 33-й хвилині. «Продексім» перевищив ліміт командних фолів, і у ворота Ципуна був призначений 10-метровий. Однак, Михайло Грицина не зміг реалізувати дабл-пенальті, пробивши повз ворота. Ближче до кінця основного часу гри львів’яни намагалися зрівняти рахунок за допомогою п’ятого, однак і це не принесло їм успіху.

Таким чином, «Продексім» здобув мінімальну перемогу, і завдяки цьому він максимально наблизився до свого першого чемпіонського титулу. Нагадаємо, що четвертий матч «золотої» серії відбудеться 29 травня. Початок о 17.00.

«Енергія» (Львів) – «Продексім» (Херсон) – 0:1

Гол: Волянюк (13)

Попередження: Радевич (28) – Волянюк (32), А. Чуднов (33) На 33-й хвилині Мих. Грицина («Енергія») не реалізував 10-метровий. Рахунок у серії – 1:2

Прес-служба Асоціації футзалу України




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