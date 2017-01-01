24 травня 2017 у великій залі Херсонської міської ради відбулася пленарне засідання ІІІ сесії ХІ скликання Міського учнівського парламенту при управлінні освіти Херсонської міської ради.



На сесії лідери заслухали звіти про роботу ради Міського учнівського парламенту та комісій з питань учнівського парламенту з питань: культури і духовного розвитку, екології та здорового способу життя, зав’язків з громадськістю, захисту прав дитини, , комісії з питань освіти і про роботу медіа-клубу «NaVi» . Найкращим визнано результати роботи комісії з питань екології, комісії з питань захисту прав дітей та ради парламенту.



Відзначені досягнення діяльності медіа клубу «NaVi»? , який за перший рік своєї роботи отримав визнання на п’ятій Міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» ( м. Києві ). Члени Міського учнівського парламенту прийняли три рішення та доручили звернутися до депутатів з питань можливості підтримки проведення загальноміського конкурсу «Я люблю Херсон».



Учасники заходу заслухали інформацію про результати апробації впровадження проекту «Я люблю Херсон», про підготовку до оздоровлення в загонах «Лідери» (оздоровчий табір ім. Голубця, м. Скадовськ) . Голови комісій звернулися до учасників заходу надати свої пропозиції стосовно змісту відпочинку та навчання в загонах «Лідер» в он-лайн режимі (сайт Палацу дитячої та юнацької творчості ).



Представники парламенту проінформували про проект нового плану роботи Міського учнівського парламенту на 2017-2018 навчальний рік та запропонували усій шкільній громаді міста взяти участь у його обговорені ( план буде надісланий до освітніх закладів міста).



На пленарне засідання ІІІ сесії ХІ скликання Міського учнівського парламенту завітали : секретар міської ради – О. Б. Урсуленко, депутат Херсонської обласної ради – Рожков Ю.Г., начальник управління освіти та депутати Херсонської міської ради – Маринчук О.М., Рубан Р.І., Лугова Г.Л., Сальдо В.В, Леонова Л.М, Кияновський А.О.



Перед початком проведення сесії учнівських лідерів було проведено нагородження 39 найактивніших лідерів парламенту, переможців конкурсів трьох конкурсів , підсумки яких були підведені у травні. Серед них переможці щорічного конкурсу «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді», переможців конкурсу «Ерудит –молодша ліга», конкурсу «Я люблю Херсон».



Відзначили нагородами кращих гравців футбольної команди «Майстер_С» (учні спеціалізованої школи № 12, тренер команди Маляренко В. Д., ДЮКПФ № 5) за І місце у відкритому турнірі Миколаївської обласної федерації з та за друге місце у відкритому турнірі Дитячих юнацьки спортивних шкіл (Херсон).



Члени парламенту мали нагоду привітати футбольну команду школи № 47 , яка стала Чемпіоном України з футзалу та чемпіоном Херсонської області з футболу (учні Херсонської школи І-ІІІ ступенів № 47, тренер команди Кузьменко Ф. І., ДЮСШ №3 ).



Довідка: Міський учнівський парламент (далі – МУП (Місто успішних підлітків) ) при управлінні освіти Херсонської міської ради створено 2005 році. Це громадське об’єднання учнів, яке взаємодіє з шкільними органами учнівського самоврядування, покликане сприяти взаємодії з управлінням освіти старшокласниками міста, забезпечити узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям учнівської молоді та її участю в суспільному житті міста.



МУП спрямовує зусилля лідерів міського учнівського парламенту на успішне вирішення існуючих проблем учнівської молоді міста, самовизначення підлітків, підготовки їх до самостійного життя, можливості проявити активну життєву позицію. Міський учнівський парламент ставить перед собою завдання: сприяти розвитку шкільного самоврядування через організацію обміну досвідом роботи; об’єднати учнівську молодь міста задля розвитку лідерського руху, ініціювати та залучати учнівської молоді до різноманітних проектів корисних справ.



Можемо впевнено сказати, що за 11 років своєї діяльності ми бачимо на скільки активнішими і діяльнісними стали парламентські шкільні організації цьому є заслуга в цьому і МУП.



До складу МУП щорічно школи делегують по 1 представнику від шкільних органів самоврядування. Щорічно склад МУП оновлюється на 70 % у зв’язку з вибуттям випускників зі школи. На кожній першій сесії делегати розподіляються по комісіям. Один раз на два роки обирають голову парламенту та голів комісій.



Парламент має таку структуру: рада МУП , комісії з питань: екології та здорового способу життя, зав’язків з громадськістю та ЗМІ, культурного та духовного розвитку, освіти, правових. При чотирьох комісіях створено п’ять клубів до яких делеговані представники учнівської молоді з кожної школи. Координує роботу МУП управління освіти.





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