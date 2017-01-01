

У Херсоні відбувся Форум «Збройні Сили України чекають на тебе!» Новости Херсона » Срочно!







На ньому перед жителями області популяризувалася військова служба за контрактом. На заході усім бажаючим роздавалися інформаційні матеріали, демонстрували відеоролики щодо контрактної служби.



Як зазначив у своєму виступі заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Чабан В.І. крім того, що захищати Батьківщину це обов’язок того хто живе на цій землі, це ще й професія. Тому контрактна служба це важливий крок у реформі Збройних сил України до професійного війська за світовими стандартами НАТО.



«Наші вояки це взірець сили, надійності та приклад для молоді справжніх чоловіків, які здатні захистити своїх близьких та нашу державу. У вас сьогодні є можливість стати такими як вони і влитися у їх дружну родину під назвою армія» - закликав він.



Виконуючий обов’язки військового комісара Херсонського обласного військового комісаріату полковник Бондарук А.О., виступаючи зазначив, що Збройні сили України після скорочення та дезорганізації, які відбувалися протягом останніх 25 років, зараз набувають сили та потужності. «Закликаю вас переосмислити цей процес та почати його разом з нами. В цьому залі присутні представники військових частин з усіх родів військ, після заходу з якими ви можете поспілкуватися і обрати для себе підходящу. Ми на вас чекаємо.» - запропонував він.



Подякувала воїнам, які знаходяться на передовій і захищають нас, тих хто живе в тилу Координатор Херсонського обласного центру допомоги Збройним силам України Уманець Г.І. Вона як волонтер і за словами вояків - «солдатська мама», розповіла, що зараз обстановка в Збройних силах докорінно змінилася, порівняно з 2014 роком. «Держава повністю забезпечує своїх захисників і продуктами харчування, уніформою та усім необхідним, надає великі соціальні пільги. У військових частинах панує дисципліна та порядок» - запевнила вона.



Перед жителями з усіх районів області виступили представники військових частин, які пропонують посади для проходження військової служби. Вони розповіли про традиції та бойовий шлях своїх військових частин, особливо в зоні АТО та підтвердили слова Галини Уманець про нормальний стан справ в ЗСУ.

Так, зокрема офіцер управління окремої механізованої бригади, капітан Пахаджей К.В. зазначив: «у нас треба серйозно служити, бо наш девіз на шевроні – перші серед кращих!». Представник окремої десантно-штурмової бригади, майор Калашник Я.М. подякував херсонцям за допомогу у 2014 році у виконанні бойових завдань біля Кримського перешийку та розповів, як майже без втрат виконували поставлені завдання в зоні АТО.



«При розблокуванні Дебальцевського котла наші хлопці за лічені години захопили Логвінове, яке до цього не могли звільнити інші частини. При цьому було знищено чотири «Камази» повні терористів і надано можливість нашим військам вийти з оточення, чим підтвердили наш девіз: там де ми, там перемога!» - завершив свій виступ він, чим викликав особливо гучні оплески присутніх.



Не залишилася без уваги і презентація своєї частини представником окремої бригади морської піхоти, капітаном Стульніковим С.А. «Наша бригада виконує бойові завдання як на суші, так у воді і повітрі. Ми брали Широкіне у 2015-му» - зазначив він. Відразу після виступу до нього підійшло декілька зацікавлених молодих людей спортивної статури і почали його жваво розпитувати.



Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко збільшив з квітня додаткову грошову винагороду бійцям за виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції. Таким чином їх грошове забезпечення збільшилося вдвічі.

25 травня у ККЗ «Ювілейний» м.Херсона відбувся Форум «Збройні Сили України чекають на тебе!», організований Херсонським обласним військовим комісаріатом та Обласним центром зайнятості населення.На ньому перед жителями області популяризувалася військова служба за контрактом. На заході усім бажаючим роздавалися інформаційні матеріали, демонстрували відеоролики щодо контрактної служби.Як зазначив у своєму виступі заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Чабан В.І. крім того, що захищати Батьківщину це обов’язок того хто живе на цій землі, це ще й професія. Тому контрактна служба це важливий крок у реформі Збройних сил України до професійного війська за світовими стандартами НАТО.«Наші вояки це взірець сили, надійності та приклад для молоді справжніх чоловіків, які здатні захистити своїх близьких та нашу державу. У вас сьогодні є можливість стати такими як вони і влитися у їх дружну родину під назвою армія» - закликав він.Виконуючий обов’язки військового комісара Херсонського обласного військового комісаріату полковник Бондарук А.О., виступаючи зазначив, що Збройні сили України після скорочення та дезорганізації, які відбувалися протягом останніх 25 років, зараз набувають сили та потужності. «Закликаю вас переосмислити цей процес та почати його разом з нами. В цьому залі присутні представники військових частин з усіх родів військ, після заходу з якими ви можете поспілкуватися і обрати для себе підходящу. Ми на вас чекаємо.» - запропонував він.Подякувала воїнам, які знаходяться на передовій і захищають нас, тих хто живе в тилу Координатор Херсонського обласного центру допомоги Збройним силам України Уманець Г.І. Вона як волонтер і за словами вояків - «солдатська мама», розповіла, що зараз обстановка в Збройних силах докорінно змінилася, порівняно з 2014 роком. «Держава повністю забезпечує своїх захисників і продуктами харчування, уніформою та усім необхідним, надає великі соціальні пільги. У військових частинах панує дисципліна та порядок» - запевнила вона.Перед жителями з усіх районів області виступили представники військових частин, які пропонують посади для проходження військової служби. Вони розповіли про традиції та бойовий шлях своїх військових частин, особливо в зоні АТО та підтвердили слова Галини Уманець про нормальний стан справ в ЗСУ.Так, зокрема офіцер управління окремої механізованої бригади, капітан Пахаджей К.В. зазначив: «у нас треба серйозно служити, бо наш девіз на шевроні – перші серед кращих!». Представник окремої десантно-штурмової бригади, майор Калашник Я.М. подякував херсонцям за допомогу у 2014 році у виконанні бойових завдань біля Кримського перешийку та розповів, як майже без втрат виконували поставлені завдання в зоні АТО.«При розблокуванні Дебальцевського котла наші хлопці за лічені години захопили Логвінове, яке до цього не могли звільнити інші частини. При цьому було знищено чотири «Камази» повні терористів і надано можливість нашим військам вийти з оточення, чим підтвердили наш девіз: там де ми, там перемога!» - завершив свій виступ він, чим викликав особливо гучні оплески присутніх.Не залишилася без уваги і презентація своєї частини представником окремої бригади морської піхоти, капітаном Стульніковим С.А. «Наша бригада виконує бойові завдання як на суші, так у воді і повітрі. Ми брали Широкіне у 2015-му» - зазначив він. Відразу після виступу до нього підійшло декілька зацікавлених молодих людей спортивної статури і почали його жваво розпитувати.Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко збільшив з квітня додаткову грошову винагороду бійцям за виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції. Таким чином їх грошове забезпечення збільшилося вдвічі.







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