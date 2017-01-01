27 травня, відбулося урочисте закриття XIX Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії»



Загалом Херсон відвідало 122 театрів з 14 країн (64 міста), запрошені гості, журі, представники ЗМІ з різних міст України.

Загальна кількість вистав, показаних за дні фестивалю – 301.



Закривав останній фестивальний день Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки. На завершальній виставі фестивалю «Вид з мосту» (А. Міллера), яка зірвала овації, був присутній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та міністр культури України Євген Нищук, який відзначив, що у Херсоні найкраща, найгостинніша, найвдячніша та найвідкритіша глядацька аудиторія.



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