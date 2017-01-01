Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Щоб вирішити найбільш болючі питання життєдіяльності навчальних закладів Херсона потрібно 46 мільйонів гривень
Секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко отримала бюджетний запит від управління освіти саме на цю суму. Під час виїзду до Херсонського дитсадка №22 виникло питання про необхідність проведення робіт у цьому закладі. Але таких шкіл і садочків, що потребують ремонтів, у Херсоні цілий список.

Щоб вирішити найбільш болючі питання життєдіяльності навчальних закладів Херсона потрібно 46 мільйонів гривень

Секретар запропонувала начальнику управління Юрію Ніконову підготувати бюджетний запит для більш предметної розмови і винести його на розгляд сесії. Адже депутати поступово вивчають ситуацію на місцях. Впродовж двох тижнів виїжджали до навчальних закладів, спілкувались з адміністрацією. У понеділок група депутатів та представники управління освіти відвідали навчально-виховний комплекс №56, до якого входить дошкільний заклад і гімназія. Найбільший у мікрорайоні Таврійському навчальний комплекс має високий рейтинг серед шкіл міста. Багато років шкільне приміщення потребує капітального ремонту покрівлі. У вівторок «бюджетна» комісія одноголосно прийняла рішення про виділення закладу близько 3 мільйонів гривень.

«За літні місяці всі роботи з ремонту покрівлі у 56-ому НВК повинні бути завершені. Діти, а їх у цьому закладі 1240, не повинні відчувати якісь незручності, а мають вчитись у комфортних умовах. Хочу подякувати депутатам міськради за оперативність і небайдужість до проблем школи. Депутат – це громадська робота, так-от більшість депутатського корпусу 7-го скликання практично щодня займаються вирішенням проблем громади», - зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

У бюджеті цього року на освітні заклади передбачено 7 мільйонів гривень. Для порівняння – торік сума становила 50 млн. На ремонт даху лише однієї школи потрібна майже половина передбаченої суми. А всього, щоб вирішити першочергові проблеми,- 46 млн. грн. І ці кошти треба знайти, бо виконати ремонтні роботи треба під час літніх канікул, щоб новий навчальний рік не зустрічати зі старими проблемами.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 12:48   ::  Посмотрели: 48  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее


Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"