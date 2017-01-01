Секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко отримала бюджетний запит від управління освіти саме на цю суму. Під час виїзду до Херсонського дитсадка №22 виникло питання про необхідність проведення робіт у цьому закладі. Але таких шкіл і садочків, що потребують ремонтів, у Херсоні цілий список.Секретар запропонувала начальнику управління Юрію Ніконову підготувати бюджетний запит для більш предметної розмови і винести його на розгляд сесії. Адже депутати поступово вивчають ситуацію на місцях. Впродовж двох тижнів виїжджали до навчальних закладів, спілкувались з адміністрацією. У понеділок група депутатів та представники управління освіти відвідали навчально-виховний комплекс №56, до якого входить дошкільний заклад і гімназія. Найбільший у мікрорайоні Таврійському навчальний комплекс має високий рейтинг серед шкіл міста. Багато років шкільне приміщення потребує капітального ремонту покрівлі. У вівторок «бюджетна» комісія одноголосно прийняла рішення про виділення закладу близько 3 мільйонів гривень.«За літні місяці всі роботи з ремонту покрівлі у 56-ому НВК повинні бути завершені. Діти, а їх у цьому закладі 1240, не повинні відчувати якісь незручності, а мають вчитись у комфортних умовах. Хочу подякувати депутатам міськради за оперативність і небайдужість до проблем школи. Депутат – це громадська робота, так-от більшість депутатського корпусу 7-го скликання практично щодня займаються вирішенням проблем громади», - зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.У бюджеті цього року на освітні заклади передбачено 7 мільйонів гривень. Для порівняння – торік сума становила 50 млн. На ремонт даху лише однієї школи потрібна майже половина передбаченої суми. А всього, щоб вирішити першочергові проблеми,- 46 млн. грн. І ці кошти треба знайти, бо виконати ремонтні роботи треба під час літніх канікул, щоб новий навчальний рік не зустрічати зі старими проблемами.