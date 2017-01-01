Сьогодні міжнародний аеропорт «Херсон» вже традиційно зустрів водяною аркою перший чартерний рейс Анталія (Туреччини) – Херсон авіакомпаніїНа відкритті нового рейсу були присутні голова Херсонської обласної ради Андрій Гордєєв, представники обласної ради та ЗМІ. Почесна місія перерізання блакитної стрічки була доручена очільнику Херсонської ОДА Андрію Гордєєву, який привітав гостей заходу:«Херсонщина тепер є більш доступною для бажаючих відвідати наш край. А курорти світу стають ближчими для жителів Нашого регіону. Вітаю всіх з першим рейсом. Легкого злету та м`якої посадки!»Bravo Airway – українська авіакомпанія, яка функціонує з 2 квітня 2012 року. Основним видом її діяльності є пасажирські перевезення по регулярних та чартерних рейсах. Співпраця з міжнародним аеропортом «Херсон» є важливим інфраструктурним проектом для нашої області. Його реалізація здійснюється завдяки співпраці Обласної державної адміністрації, депутатів обласної ради та туристичного оператораПісля офіційної зустрічі літака, відбувся брифінг з очільниками обласної влади,комерційним директором авіакомпанії, директором департаменту «TPJ» з розвитку агенту мереж та представниками аеропорту. Керівник департаменту розвитку туристичного оператора «Professional Group» Косинов Дмитро на брифінгу зазначив:«Приємно знаходитись тут разом з вами, і спостерігати за відкриттям нового чартерного вильоту з міста Херсон. Дана програма стартувала у 2015 році у Кривому Розі. Пізніше приєдналося і ваше місто – це був виліт у Хургаду. Дуже приємно, що зараз ми продовжуємо співпрацю з аеропортом «Херсон».Звичайно ми не будемо зупинятись винятково на літніх напрямках, також буде здійснюватись чартерна програма на зимові рейси,і подальша співпраця з партнерами нашого офіційного представництва компанії «Bravo Airways». Також, хотілось би повідомити, що кожного року проходить нагородження ТОП-кращих агентів, з якими ми співпрацюємо. Дуже приємно спостерігати, що с кожним роком кількість агентів міста Херсон значно збільшується.»