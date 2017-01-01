Финальная серия плей-офф переноситься во Льовов. 28 и 29 мая «Энергия» и «Продэксим» сыграют третий и четвертый матч финала. И, возможно, уже в следующий понедельник страна узнает имя чемпиона!



«Продэксим» или «Энергия»?



Шансы на победу равны у обоих. После двух сыгранных матчей в Херсоне – счет в серии 1:1. «Энергия» в свой актив записала первую победу (3:1), хотя «Продэксим» в первый день создал почти такое же количество голевых моментов, но, игрокам реально не везло, как говорится – полная непруха.



Однако на следующий день «мельники» дали настоящий бой и даже при счете 1:2 смогли за четыре минуты до конца матча не только сравнять счет, но и забить победный гол и, при этом, еще около двух минут сыграть в меньшинстве 3х4 (после удаления Калукова).



Конечно, во Львове херсонской команде будет нелегко. Воскресный матч через перебор горчичников пропускают не только Дмитрий Калуков, но еще и Виталий Скорый. Поэтому главному тренеру команды предстоит продумать хорошую стратегию (возможно, на площадке мы увидим Дмитрия Федорченко).



Что касается статистики, то больше шансов на победу у «Продэксима». Из 9-ти официальных встреч на счету херсонской команды 5 побед и 4 поражения. Да, привилегия небольшая… Но, согласитесь, дважды обыграть чемпионата страны в регулярке – не случайность. Побеждают сильнейшие, а, значит, у «Продэксима» есть силы и возможности обыграть «Энергию»… И НЕ ОДИН РАЗ!

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