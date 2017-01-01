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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Нардеп просить міського голову Херсона не порушувати Статут громади
Вчора, 25 травня, до приймальні народного депутата України Олександра Співаковського надійшла скарга від активістів громадського об’єднання «Рух розвитку ОСББ м. Херсона» на дії міської влади, які порушують Статут територіальної громади міста.

Ще 12 травня представники зазначеного ГО звернулися до міського голови В.Миколаєнка з колективною заявою з проханням призначити громадські слухання стосовно титульних списків на ремонт ліфтів та житлового фонду, які, на їхню думку, були затверджені виконкомом без врахування думки громади. З їхнього боку були дотримані всі необхідні юридичні процедури. Зокрема, було зібрано понад 400 підписів.

Відповідно до Статуту територіальної громади (ст. 81, п.3.) дата проведення громадських слухань має бути призначена розпорядження міського голови не пізніше 10 днів з дня реєстрації ініціативи громадян. Однак на момент звернення активістів до громадської приймальні народного депутата громадські слухання так і не були призначені, хоча термін, встановлений Статутом, вже сплив.

З метою захисту права мешканців міста народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до херсонського міського голови з проханням взяти зазначене питання під особистий контроль та прийняти відповідне рішення, як того вимагає Статут територіальної громади.

Нардеп просить міського голову Херсона не порушувати Статут громади
Нардеп просить міського голову Херсона не порушувати Статут громади







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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 20:07   ::  Посмотрели: 82  





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