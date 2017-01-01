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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Останній дзвоник у Фізико-технічному ліцеї
Сьогодні відбувся вже 28-й випуск одинадцятикласників кращого в області загальноосвітнього навчального закладу ІІ – ІІІ ступеню – Фізико-технічного ліцею при Херсонському технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті. Впродовж десятиліть заклад виховує науково-технічну еліту України.

Останній дзвоник у Фізико-технічному ліцеї

„Кожен випуск, а це вже 28-й у нашому закладі, особливий. У нас вчаться молоді люди зі своїми ідеями, глибокі, змістовні, креативні. Ми віримо, що саме вони змінять життя в України, бо за ними – майбутнє”, - наголосив директор Фізико-технічного ліцею Микола Бабенко.

У 2016-2017 навчальному році 34 ліцеїсти стали переможцями конкурсів міжнародного рівня, 391 – всеукраїнського, більше тисячі перемог ліцеїсти здобули на міському та обласному рівнях.

„Я вражена кількістю нагороджених за перемоги у творчих, наукових конкурсах та спортивних змаганнях. Це – результат роботи педагогів-професіоналів, які дають ліцеїстам потужні, міцні знання, дають можливість учням розвивати таланти і жити цікавим насиченим шкільним життям. Хочу побажати випускникам впевнено йти вперед і досягати успіхів”, - від імені міського голови та депутатського корпусу привітала колектив ФТЛ секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Глибокі ґрунтовні знання учнів принесли перемоги 124 –ом ліцеїстам на Всеукраїнській предметній учнівській олімпіаді. 142 захистили свої науково-дослідницькі роботи у Малій Академії наук України.




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