Відчути себе представником, який відстоює права своїх виборців (а це учнівські колективи), змогли члени шкільного парламенту. Мерія надала можливість провести звітну 3-ю сесію 11 скликання у залі, де проходять сесії.Представники кожної школи Херсона, всього близько 80-ти дітей, зібрались, щоб підбити підсумки своєї роботи за 2016-2017 навчальний рік. Кожна з комісій відзвітувала про реалізовані проекти.«Найголовніше, що діти виходили з власними проектами, які розглядав шкільний парламент. Це проекти з розвитку своїх навчальних закладів, місць відпочинку, міських територій. На їхню реалізацію потрібні кошти, тому в сесійній залі присутні депутати, які можуть визначити цікаві програми і прийняти рішення про фінансування», – розповів начальник управління освіти Херсонської міської ради Юрій Ніконов.Сесія розпочалась з приємних моментів – нагородження команд-призерів спортивних змагань. Команда Херсонської ЗОШ №47 стала чемпіоном України з футзалу. «Мастер-С» виграла відкритий турнір Миколаївської області з футболу, присвячений пам’яті Героя України Григоренко Г. С, із перемогою їх привітала Олена Урсуленко, секретар Херсонської міськради. Також привітали всіх переможців міських конкурсів.«У Херсоні шкільний парламентаризм впевнено крокує вперед. Я дуже вдячна управлінню освіти за те, що підтримують і розвивають цей рух. Для дітей – це можливість доторкнутись до дорослого життя, відчути відповідальність за свої колективи, за свою роботу», – зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.Міський парламент виховує лідерів у колективах, демократизує навчальний процес, оскільки частину виховної роботи і організації виконують активні школярі.