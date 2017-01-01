Законопроект передбачає закріплення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надання їм можливості отримувати освіту в усіх навчальних закладах.Верховна Рада прийняла закон №6437 Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. За основу і в цілому за закон проголосували 297 народних депутатів.Ініціаторкою законопроекту є дружина президента Марина Порошенко. Саме президент подав цей проект у Раду два тижні тому.Законопроект передбачає закріплення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надання їм можливості отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від "встановлення інвалідності".Він запроваджує та регулює дистанційну та індивідуальну форми навчання.Закон також визначає поняття "особа з особливими освітніми потребами", "інклюзивне навчання".Крім того, він регулює можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створити для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах.Голова комітету з питань освіти Олександр Співаковський повідомив, що цей документ був одноголосно схвалений на засіданні комітету."Цей законопроект дає меседж до прийняття базового закону "Про освіту" в цілому. Я сподіваюсь ми його будемо розглядати 11 липня у цьому залі", – наголосив він.Нагадаємо, раніше Рада підтримала закон про держфінансування освіти для дітей, що проживають у зоні АТО.