20 травня в Голій Пристані на міському стадіоні "Дніпровець" відбулися ігри першості Херсонської області з футболу серед команд юнаків 2005/2006 років народження.
Результати ігор: "Олешшя" - "Джарилгач " 0-0 ; " Динамо " - " Джарилгач " 2-1 ; " Шумен " - " Кристал " 1-3 ; " ДЮСШ №3 " - " Херсон " 2-0 ; " Олешшя " - " ДЮСШ №3 " 1-4; " Освіта2006 " - "Шумен " 6-0 ; " Гопри " - " Кристал " 1-3 ; " Динамо " - " Освіта2006" 0-5 .
Турнірна таблиця :
1) "Освіта2006" - 42;
2) "ДЮСШ №3" - 40;
3) "Кристал" - 40;
4) "Гопри" - 25;
5) "Освіта2005" - 25;
6) " Джарилгач" - 17;
7) "Динамо" 15;
8) "Шумен" - 11;
9) "Дніпро" - 9;
10) "Олешшя" - 8;
11) "Херсон" - 4.
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