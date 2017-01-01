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На Херсонщині схопили «газових» комерсантів
Недовго були у затишші «газові» комерсанти Херсонщини. Вчора, працівники оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області припинили незаконну діяльність підпільної автогазозаправної станції (АГЗС), розташованої у м. Херсоні.

Впродовж 2016-2017 років «газові комерсанти» здійснювали реалізацію паливно-мастильних матеріалів (скрапленого газу) без будь-яких дозвільних документів. Це стало відомо під час проведення комплексу оперативних заходів в рамках операцій «Акциз-2017» та «Курорт – 2017».

На підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду працівники фіскального відомства провели обшук за місцем реалізації та зберігання паливно-мастильних матеріалів (скрапленого газу) на автогазозаправній станції та встановили факт реалізації та зберігання паливно-мастильних матеріалів невідомого походження без будь-яких дозвільних документів. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено скраплений газ об’ємом 8500 літрів, орієнтовною вартістю 110 тис. гривень. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 410 тис. гривень.

Досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.204 КК України («Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів»), проводить слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області




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