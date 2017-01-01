19 травня голова Національної ради Юрій Артеменко та член Національної ради Сергій Костинський провели виїзну нараду у Херсоні для обговорення розвитку радіомовлення на півдні Херсонщини, зокрема реалізації пілотних проектів мовлення територіальних громад, та спрямованого цифрового мовлення на територію Криму. У рамках візиту відбулася зустріч із ліцензіатами регулятора.Юрій Артеменко наголосив на тому, що 18 травня Національна рада оголосила перший конкурс на малопотужне ФМ-мовлення у Риковому Херсонської області. «Реалізація проекту мовлення громад надасть поштовх для розвитку локального інформаційного продукту та забезпечить належне висвітлення актуальних проблем на місцях», - зауважив він у своєму виступі. Херсонська область є одним із головних регіонів, де будуть реалізовані пілотні проекти щодо організації мовлення громад. У найближчий конкурс потраплять перші прораховані частоти в Скадовську та Нижніх Сірогозах, а також частота у Чаплинці.Очікується, що у вересні цього року УДЦР надасть додаткові 9 радіочастот на півдні Херсонщини, що посилить інформаційний простір регіону.Окрім того, Національна рада оголосила конкурс на цифрове мовлення на територію Криму з нової вежі на Чонгарі. «188 тисяч людей на окупованій території півострова, у тому числі м. Красноперекопськ і м. Джанкой, отримають доступ до українського телебачення не лише через супутник, але й через наземне ефірне мовлення. Регіональний мультиплекс на Чонгарі міститиме 5 українських телевізійних програм», - розповів Сергій Костинський. Аналогічний проект заплановано і на території проведення АТО.Розвиток мовлення у Херсонській області та на територію Криму відбувається у рамках діяльності Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики.