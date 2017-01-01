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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

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Відкритий Чемпіонат Нижньосірогозського району - Першість Херсонської області
Відкритий Чемпіонат Нижньосірогозського району серед аматорських команд 2017 року завдяки участі в ньому команд із сусідніх районів отримав статус Першості Херсонської області (другий дивізіон обласних змагань).

До дев’яти учасників, що вже стартували в першому турі Першості, приєдналася команда "Світанок" із Сиваського Новотроїцького району.

Результати матчів другого туру, що відбулися 20 та 21 травня:

"Лідер" (Степове) - "Старт" (Першопокровка) - 0:0. Попередження: В. Самойленко, Д. Кравцов - О. Алба, В. Лазуков

"Тарпан" (Н. Сірогози) - "Водовод" (Іванівка) - 5:2 (1:2). Голи: С. Пілецький ("Водовод", автогол, 28, В. Мазуренко, 52, Є. Кураков, 57, І. Гладун, 65, В. Саловський, 75 - Д. Мікулін, 24, О. Сабадаш, 35. Попередження: В. Карпка ("Водовод")

"Світанок" (Сиваське) - "Хлібороб" (Н. Торгаї) - 0:1 (0:0). Гол: О. Черук, 49. Попередження: О. Цимбал, Д. Осінін - С. Пушинський

"Восход" (Дем’янівка) - "Колос" (В. Сірогози) - 2:2 (0:2). Голи: Д. Верхоляк, 65, С. Жиляєв - О. Молдован, 23, О. Бадей, 42. Попередження: О. Галацан - В. Кислов

"Велика Лепетиха" - "Старт" (В. Рогачик) - 3:0 (0:0). Голи: В. Єфременко, 65, О. Руденко, 80, 90+2. Попередження: О. Петров, А. Садовий, В. Єфременко - Р. Підковальних.

Футбол Херсонщини




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