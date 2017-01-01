

У Херсоні ініціюють створення скверу та пам'ятника полковнику Кедровському Новости Херсона » Срочно!







«На прохання мешканців мікрорайону я підготував запит на ім'я мера Херсона з метою недопущення будівництва торговельно-житлового комплексу біля двох багатоповерхівок. У результаті запланованого будівництва мешканці цих будинків були б позбавлені будь-якої зони відпочинку. Натомість ми запропонували надати ділянці на розі вулиці Полковника Кедровського та проспекту 200 років Херсона статус скверу та встановити в цьому місці пам'ятник видатному українцю, полковнику Володимиру Кедровському. Три тижні тому на сесії Суворовської ради депутати підтримали цю пропозицію», ‒ розповів укропівець Віталій Сельващук.



Втім, на засіданні депутатської робочої групи, яка ухвалює рішення щодо порядку денного сесії, запропоноване питання було викреслене. На пленарному засіданні укропівцю намагалися не дати слово, але за підтримки фракції УКРОПу в міській раді Віталію Сельващуку вдалося озвучити звернення щодо коригування генплану міста Херсон. - повідомляє партійний сайт "УКРОПу"



«Взагалі питанням щодо цієї ділянки УКРОП опікується від початку. Справа щодо законності будівництва тривала з середини січня. За цей час укропівцями було подано понад 20 депутатських звернень та запитів до відповідних інстанції. У результаті ‒ дозвіл на будівництво торговельно-житлового комплексу ЖБК «Резиденція Херсона» скасовано, на проектантів та замовників управлінням архітектурно-будівельного контролю накладено штраф за порушення у сфері містобудування», ‒ зазначив голова херсонського УКРОПу Віталій Богданов.



«Депутати міськради підтримали нашу ініціативу. Тепер на черзі підготовка проекту рішення щодо внесення зміни до генплану, надання ділянці статусу скверу та передача його на баланс комунального підприємства, яке опікується зеленими зонами. Цей проект УКРОП винесе на травневу сесію», ‒ запевняє депутат міськради від УКРОПу Олена Мазур. ‒ Мешканці прилеглих будинків мають бажання власноруч розбити сквер, тож завдання влади ‒ допомогти їм це робити законно. А щодо пам'ятника, то цілком логічно, що він з'явиться в рідному місті полковника, на вулиці, яку перейменували на його честь. Херсонці мають знати та пишатися своїми видатними земляками».



Довідка: Полковник Володимир Кедровський народився в Херсоні в 1890 році. Це прізвище нерозривно позв'язане з історією становлення Української Народної Республіки. Він дружив із Іваном Франком, Симоном Петлюрою, Левом Мацієвичем, Євгеном Коновальцем та Олександром Кошицем. Був знаним у політичних колах Польщі, Австрії, Латвії, Естонії, Туреччини та США. Читав лекції в провідних універститетах Америки. З 1917 року ‒ член Української Центральної Ради. Доклав великих зусиль до розбудови українського війська. Після вбивства в 1920 р. червоноармійцями чотирьох його дітей в окупованому Херсоні емігрував у США. Там він редагував найстарішу українську газету – «Свобода». Був одним із ідеологів української шкільної освіти в еміграції. Очолював український відділ радіостанції «Голос Америки» у Вашингтоні. Помер у 1970 році.

З ініціативою створення скверу та пам'ятника полковнику Кедровському виступив депутат-укропівець Суворовської районної в місті Херсоні ради Віталій Сельващук.«На прохання мешканців мікрорайону я підготував запит на ім'я мера Херсона з метою недопущення будівництва торговельно-житлового комплексу біля двох багатоповерхівок. У результаті запланованого будівництва мешканці цих будинків були б позбавлені будь-якої зони відпочинку. Натомість ми запропонували надати ділянці на розі вулиці Полковника Кедровського та проспекту 200 років Херсона статус скверу та встановити в цьому місці пам'ятник видатному українцю, полковнику Володимиру Кедровському. Три тижні тому на сесії Суворовської ради депутати підтримали цю пропозицію», ‒ розповів укропівець Віталій Сельващук.Втім, на засіданні депутатської робочої групи, яка ухвалює рішення щодо порядку денного сесії, запропоноване питання було викреслене. На пленарному засіданні укропівцю намагалися не дати слово, але за підтримки фракції УКРОПу в міській раді Віталію Сельващуку вдалося озвучити звернення щодо коригування генплану міста Херсон. - повідомляє партійний сайт "УКРОПу"«Взагалі питанням щодо цієї ділянки УКРОП опікується від початку. Справа щодо законності будівництва тривала з середини січня. За цей час укропівцями було подано понад 20 депутатських звернень та запитів до відповідних інстанції. У результаті ‒ дозвіл на будівництво торговельно-житлового комплексу ЖБК «Резиденція Херсона» скасовано, на проектантів та замовників управлінням архітектурно-будівельного контролю накладено штраф за порушення у сфері містобудування», ‒ зазначив голова херсонського УКРОПу Віталій Богданов.«Депутати міськради підтримали нашу ініціативу. Тепер на черзі підготовка проекту рішення щодо внесення зміни до генплану, надання ділянці статусу скверу та передача його на баланс комунального підприємства, яке опікується зеленими зонами. Цей проект УКРОП винесе на травневу сесію», ‒ запевняє депутат міськради від УКРОПу Олена Мазур. ‒ Мешканці прилеглих будинків мають бажання власноруч розбити сквер, тож завдання влади ‒ допомогти їм це робити законно. А щодо пам'ятника, то цілком логічно, що він з'явиться в рідному місті полковника, на вулиці, яку перейменували на його честь. Херсонці мають знати та пишатися своїми видатними земляками».Полковник Володимир Кедровський народився в Херсоні в 1890 році. Це прізвище нерозривно позв'язане з історією становлення Української Народної Республіки. Він дружив із Іваном Франком, Симоном Петлюрою, Левом Мацієвичем, Євгеном Коновальцем та Олександром Кошицем. Був знаним у політичних колах Польщі, Австрії, Латвії, Естонії, Туреччини та США. Читав лекції в провідних універститетах Америки. З 1917 року ‒ член Української Центральної Ради. Доклав великих зусиль до розбудови українського війська. Після вбивства в 1920 р. червоноармійцями чотирьох його дітей в окупованому Херсоні емігрував у США. Там він редагував найстарішу українську газету – «Свобода». Був одним із ідеологів української шкільної освіти в еміграції. Очолював український відділ радіостанції «Голос Америки» у Вашингтоні. Помер у 1970 році.







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