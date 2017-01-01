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19 травня , у Станіславській дитячій музичній школі зібралися колеги , учні, батьки, колишні випускники школи, щоб вшанувати пам `ять керівника «Зразкового духового оркестру» Олександра Павловича Кравця.



5 травня 2017 року пішла з життя талановита , добра, щира людина з багатою душею, висококваліфікований викладач, талановитий музикант. Весь життєвий шлях Олександра Павловича - приклад того, як достойно, благородно й чесно можна його пройти, залишивши після себе добру пам`ять.



Олександр Павлович народився 19 липня 1939 року в с. Станіслав.



… Вся рідня Кравців була співочою. Голоси бабусі, тіток яскраво звучали у церковному хорі, прикрашали сімейні свята. Спів, музика змалку хвилювали Сашка. Мама, Надія Яківна, бачила, що син любив слухати, підспівувати, награвати на уявних інструментах.



Як же вона хотіла, щоб він опанував хоча б гру на баяні. А далі, може, й музичну освіту отримає? Тільки ж як цього досягти? Час був повоєнний, нужденний, хіба ж тут до музики? І все ж, батьки придбали синові жаданий інструмент – баян (за висловом Олександра Павловича, «чверть-баянчик», а згодом з явилася мрія- потрапити до духового оркестру.



Шлях Сашка був один – на навчання до місцевого музиканта Сили Микитовича Кравченка.



З позиції життєвого досвіду , Олександр Павлович характеризував свого вчителя, як надзвичайно талановиту людину, музичного універсала, чуйного педагога.



1956 року, після закінчення школи, Олександр Кравець вступає на відділення духових інструментів Херсонського музичного училища.



Викладачі, які приймали екзамен, відзначили його високий музичний рівень: далися взнаки і наука Сили Микитовича, і кількарічна гра в духовому оркестрі, й особисті здібності.



За роки навчання він стає одним із кращих виконавців на трубі у навчальному закладі, бере участь в оглядах та конкурсах. Викладачі музучилища радили талановитому студентові продовжувати навчання у консерваторії.



Життя скорегувало плани Олександра: за направленням, він мав їхати на роботу до Миколаївського культосвітнього училища, де відкривалось відділення духових інструментів, однак завершення навчання співпало із його рішенням створити сім’ю і продовжити працю у рідному Станіславі. Цей відлік починається із 1960-го…



Спочатку Олександр Павлович веде музичні заняття у 12-ти групах дитсадка, а потім активно відгукується на пропозицію зберегти від занепаду, фактично врятувати сільський духовий оркестр, забезпечивши його подальше існування в якості шкільного.



Згуртований Олександром Павловичем колектив стає багаторазовим переможцем районних ,обласних , республіканських конкурсів та фестивалів.Без духового оркестру не обходився жоден сільський захід. Як же пишалися наші юні музиканти , коли на свята їх слухачами ставало буквально все село.



У 2002 році духовому оркестру Станіславської музичної школи присвоєно звання «Зразковий аматорський колектив» . Він - гордість школи, гордість села та району. Майстерність творчого колективу викликала подив і захоплення усіх, кому щастило його чути…



У квітні 2016 року оркестр під керівництвом Олександра Павловича став учасником наймасовішого виконання гімну України з найбільшою кількістю духових інструментів. У День Європи на площі Свободи в Херсоні зібралися 15 духових оркестрів (211 духових інструментів), які одночасно виконали Державний гімн. Цей своєрідний рекорд був зафіксований Національним реєстром рекордів України.



57 років керував духовим оркестром Олександр Павлович ,з них понад 50 років працював викладачем Станіславської музичної школи. За час роботи підготував кількасот музикантів. Його вихованці здобули освіту у вищих та середніх музичних навчальних закладах(музичні училища, училища культури, університети, консерваторії, академії)



Тож не дивно, що у 2007 роцi за віддане і багаторічне служіння справі, відродження духовності, прищеплення молоді любові до музики Олександра Павловича Кравця відзначено орденом «За заслуги» III ступеня.



Олександр Павлович був чесним , справедливим, вимогливим до себе i до своїх учнів. Він не просто працював , він творив.

Сьогодні нам важко збагнути цю втрату, ще важче прийняти її.



Колектив Станіславської музичної школи висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Олександра Павловича.



Його любили, бо він умів дарувати свою любов. Його пам`ятатимуть тому, що він своїм життям зумів залишити слід…у вічності.





Наталія Маланчук Директор Станіславської дитячої музичної школи З втратою близьких, дорогих людей змиритися дуже важко, і думки про те, що людина пішла у вічність, на жаль, не втішають…19 травня , у Станіславській дитячій музичній школі зібралися колеги , учні, батьки, колишні випускники школи, щоб вшанувати пам `ять керівника «Зразкового духового оркестру» Олександра Павловича Кравця.5 травня 2017 року пішла з життя талановита , добра, щира людина з багатою душею, висококваліфікований викладач, талановитий музикант. Весь життєвий шлях Олександра Павловича - приклад того, як достойно, благородно й чесно можна його пройти, залишивши після себе добру пам`ять.Олександр Павлович народився 19 липня 1939 року в с. Станіслав.… Вся рідня Кравців була співочою. Голоси бабусі, тіток яскраво звучали у церковному хорі, прикрашали сімейні свята. Спів, музика змалку хвилювали Сашка. Мама, Надія Яківна, бачила, що син любив слухати, підспівувати, награвати на уявних інструментах.Як же вона хотіла, щоб він опанував хоча б гру на баяні. А далі, може, й музичну освіту отримає? Тільки ж як цього досягти? Час був повоєнний, нужденний, хіба ж тут до музики? І все ж, батьки придбали синові жаданий інструмент – баян (за висловом Олександра Павловича, «чверть-баянчик», а згодом з явилася мрія- потрапити до духового оркестру.Шлях Сашка був один – на навчання до місцевого музиканта Сили Микитовича Кравченка.З позиції життєвого досвіду , Олександр Павлович характеризував свого вчителя, як надзвичайно талановиту людину, музичного універсала, чуйного педагога.1956 року, після закінчення школи, Олександр Кравець вступає на відділення духових інструментів Херсонського музичного училища.Викладачі, які приймали екзамен, відзначили його високий музичний рівень: далися взнаки і наука Сили Микитовича, і кількарічна гра в духовому оркестрі, й особисті здібності.За роки навчання він стає одним із кращих виконавців на трубі у навчальному закладі, бере участь в оглядах та конкурсах. Викладачі музучилища радили талановитому студентові продовжувати навчання у консерваторії.Життя скорегувало плани Олександра: за направленням, він мав їхати на роботу до Миколаївського культосвітнього училища, де відкривалось відділення духових інструментів, однак завершення навчання співпало із його рішенням створити сім’ю і продовжити працю у рідному Станіславі. Цей відлік починається із 1960-го…Спочатку Олександр Павлович веде музичні заняття у 12-ти групах дитсадка, а потім активно відгукується на пропозицію зберегти від занепаду, фактично врятувати сільський духовий оркестр, забезпечивши його подальше існування в якості шкільного.Згуртований Олександром Павловичем колектив стає багаторазовим переможцем районних ,обласних , республіканських конкурсів та фестивалів.Без духового оркестру не обходився жоден сільський захід. Як же пишалися наші юні музиканти , коли на свята їх слухачами ставало буквально все село.У 2002 році духовому оркестру Станіславської музичної школи присвоєно звання «Зразковий аматорський колектив» . Він - гордість школи, гордість села та району. Майстерність творчого колективу викликала подив і захоплення усіх, кому щастило його чути…У квітні 2016 року оркестр під керівництвом Олександра Павловича став учасником наймасовішого виконання гімну України з найбільшою кількістю духових інструментів. У День Європи на площі Свободи в Херсоні зібралися 15 духових оркестрів (211 духових інструментів), які одночасно виконали Державний гімн. Цей своєрідний рекорд був зафіксований Національним реєстром рекордів України.57 років керував духовим оркестром Олександр Павлович ,з них понад 50 років працював викладачем Станіславської музичної школи. За час роботи підготував кількасот музикантів. Його вихованці здобули освіту у вищих та середніх музичних навчальних закладах(музичні училища, училища культури, університети, консерваторії, академії)Тож не дивно, що у 2007 роцi за віддане і багаторічне служіння справі, відродження духовності, прищеплення молоді любові до музики Олександра Павловича Кравця відзначено орденом «За заслуги» III ступеня.Олександр Павлович був чесним , справедливим, вимогливим до себе i до своїх учнів. Він не просто працював , він творив.Сьогодні нам важко збагнути цю втрату, ще важче прийняти її.Колектив Станіславської музичної школи висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Олександра Павловича.Його любили, бо він умів дарувати свою любов. Його пам`ятатимуть тому, що він своїм життям зумів залишити слід…у вічності.







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