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Нардеп зацікавився графіком роботи Представництва Президента України в АР Крим
Народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до Адміністрації Президента України з проханням перевірити відповідність дій Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим нормам чинного законодавства.

Нардеп зацікавився графіком роботи Представництва Президента України в АР Крим

Приводом до депутатського звернення стала скарга громадянки Л., яка вже рік не може домогтися від зазначеного Представництва виконання наданих йому функцій. Ще в липні минулого року вона звернулася за довідкою про склад заробітної плати для подачі у Пенсійний фонд України. Проте станом на 11 травня 2017 року потрібної довідки громадянка Л. так і не отримала. Представництво одразу видало їй документ із невірними розрахунками, а виправлену довідку видавати відмовилось.

За роз’ясненнями громадянка Л. звернулася до Мінсоцполітики, де їй чітко і аргументовано пояснили, що відповідно до діючого законодавства зазначену довідки зобов’язано видавати Представництво Президента України в АР Крим.

Побоюючись знову отримати відмову у видачі довідки, херсонка вирішила заручитися підтримкою народного депутата О.Співаковського. Та коли 11 травня разом із керівником громадської приймальні нардепа Олексієм Саковнічем вони прийшли до офісу Представництва, той виявився зачиненим, хоча робочий день був у розпалі. Понад годину очікування під зачиненими дверима та дзвінків на усі наявні телефони Представництва, нічого не дали.

«Через це мій помічник на місці вимушений був звернутись до Адміністрації Президента зі скаргою по телефону, проте навіть уповноваженій особі з Адміністрації Президента ніхто з Представництва не відповів на дзвінки (ані на мобільні, ані на стаціонарні номери телефонів).

Окремо зазначаю, що на дверях Представництва (м. Херсон, просп. Ушакова, 42) та на сайті (http://www.ppu.gov.ua) не було оголошень або попереджень про час та підстави відсутності працівників Представництва на робочих місцях. Таким чином, у робочий день зв’язатись з уповноваженим державним органом по захисту прав вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій не міг не тільки мій помічник та громадянка Л., а й інші громадяни», – зазначає у своєму зверненні народний депутат.

З метою захисту прав громадян України, що мешкають на тимчасово окупованій території, Олександр Співаковський просить Адміністрацію Президента України та прокуратуру Херсонської області перевірити не лише конкретний факт невидачі довідки громадянці Л., а й ініціювати проведення перевірки відповідності дій Представництва нормам чинного законодавства в частині відсутності на робочому місці.




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