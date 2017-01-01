За чотири місяці 2017 року платники єдиного податку – юридичні та фізичні особи Херсонської області поповнили бюджети територіальних громад області на 163,9 млн. гривень. Це більше на 57,9 млн. грн. більше минулорічному періоді. Додатково до завдання від «спрощенців» надійшло 50,2 млн. грн. єдиного податку.



Із загальної суми надходжень найбільшу питому вагу 55,0 відс. або 90,2 млн.грн. складають кошти, сплачені фізичними особами – підприємцями.



Юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів 23,9 млн. грн. єдиного податку. Свій внесок до скарбниць місцевих громад внесли сільгосптоваровиробники, які забезпечили надходження 49,8 млн. гривень.



Фіскальна служба області у співпраці з керівниками територіальних громад Херсонщини активно працює над створенням належних умов для зростанням прозорого та соціально відповідального бізнесу, який розвивається і чесно сплачує податки. Переконливе підтвердження цьому – зростання сплати єдиного податку до місцевих бюджетів нашої області.

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