Вірніше сказати не сама облрада, як орган місцевого самоврядування, і не всі депутати, а деякі представники неприродної більшості. Вони прямо заявляють у своїх зверненнях до органів державної влади.Не будете робити так як ми хочемо, то ми не будемо фінансувати функції держави - спорт,освіта, культура таке інше. Заморозимо, та не будемо фінансувати спортивні програми та таке інше… Від державної освітньої субвенції (що на зарплатню вчителям іде) вони теж відмовляються?Дивує, але висновки та рекомендації постійних депутатських комісій є обов’язковими для розгляду органом місцевого самоврядування відповідного рівня, установами, організаціями та таке інше. Але не органами державної влади. Хоча це не хвилює депутатів.Ваші висновки та рекомендації мають хоч якесь значення для голови облради його заступників, голови бюджетної комісії (який гроші громади задурно отримує) ну для ради в цілому якесь.. З чого ви взяли, що органи державної влади вам щось винні? Вони державна влада, а ви органи місцевого самоврядування. Не плутайте! ОДА/РДА виконують 70% державної політики і 30 делегованих повноважень.Зрозумійте нарешті. Висновки, рекомендації депутатські комісії - це ні про що, так думка групи депутатів, не більше, не менше.. Так її розгляну ти можна, але просто розглянути… (побалакати, обговорити) Це норма закону! А ось погрози призупинити фінансування освіти, культури, спорту - це дещо інше…Просто цікаво, чекаю, коли вони відмовляться фінансувати спорт, освіту, культуру в області…