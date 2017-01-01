В межах Днів Литви на Херсонщині в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки відбулася презентація третього тому фундаментального видання "Велика Литва" (литовською та англійською мовами).
Автор – Бірутє Вальонітє, президент Клубу підписантів Акту Незалежності Литви та відомий литовський політик – багато років збирає інформацію та фотоматеріали про сліди присутності Великого князівства Литовського у Східній Європі. Перший том її праці був присвячений Литві, другий – Білорусі.
Сьогодні херсонці мали змогу вперше познайомитися зі змістом третього тому, присвяченого Україні. Бачимо в книзі і знайомі нам місця – Станіслав, Тягинку, Веселе, які в часи Великого князівства Литовського були його форпостами на Півдні.
Надзвичайно приємним є те, що пані Вальонітє подарувала один з примірників своєї праці до фондів Херсонської централізованої бібліотечної системи.
З підсумковим словом на презентації виступила також Даля Тарлявінє, яка теж подарувала бібліотеці кілька примірників класичних творів литовських письменників мовою оригіналу.
Варто наголосити: зал бібліотеки був заповнений вщерть і усі присутні отримали справжнє задоволення від спілкування нашою почесною гостею – справді яскравою та непересічною людиною.
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