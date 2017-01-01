У місті Херсоні працюватимуть у літній період планується забезпечити функціонування 49 пришкільних (на базі загальноосвітніх навчальних закладів) та 3 міських таборів відпочинку (на базі позашкільних навчальних закладів): „Сонечко” (Херсонський Центр позашкільної роботи); „Юнга” (Херсонський дитячий оздоровчий центр „Юнга”) , „Альтаїр” (військово- патріотичного спрямування) (Херсонський міський міжшкільного навчально-виробничий комбінат).
Одним з головних завдань пришкільних та міських таборів є виховання патріота своєї країни шляхом підготовки та проведення тематичних заходів, пов’язаних з історичним корінням, такими як історія міста, області, історія українського козацтва.
У таборах запланована насичена програма розважальними, пізнавальними, спортивними, оздоровчими та практичними заходами національно-патріотичного напряму.
Всього під час літньої оздоровчої кампанії послугами оздоровлення та відпочинку заплановано охопити 70 % дітей.
Вартість 3-разового харчування у пришкільних таборах складає 64, 42 грн. на день (за 14 днів – 901,85 грн.). Для дітей молодшої школи організовано денний сон. При школах функціонуватимуть загони праці та відпочинку з одноразовим харчуванням – 34,36 грн./день.
На базі пришкільних таборів (в основному спеціалізованих шкіл) планується організувати роботу 15 мовних загонів та 11 загонів з вивченням японської культури, у яких учні будуть удосконалювати розмовну мову, культуру інших країн та поєднувати навчання із захоплюючим відпочинком.
У міських таборах відпочинку “Сонечко”, “Юнга”, Альтаїр” вартість харчування на день складає 43,06 грн. (на 14 днів – 602,82 грн.). Для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - харчування за рахунок бюджету в межах лімітних призначень.
Додаткову інформацію з питань оздоровлення дітей можна отримати на сайтах закладів: hcpr@ukr.net, yungahmr@i.ua, hmnvk@ukr.net.
При складанні режиму адміністрація таборів враховує природно-кліматичні умови, санітарно-гігієнічні вимоги, вікові особливості учнів. Режим дня складено так, щоб він забезпечував дітям максимальне перебування на свіжому повітрі, участь в оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходах.
У програмі таборів відпочинку передбачено відвідування музеїв, бібліотек, планетарію, кінотеатрів, військової та пожежної частин, екскурсії до парків, пляжів тощо.
Робота пришкільних таборів буде організована так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, збагатилася духовно, загартувалася фізично.
29 травня 2017 року почнуть свою роботу пришкільні табори відпочинку м. Херсона.
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