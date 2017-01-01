У другому матчі фіналу Екстра-ліги херсонський «Продексім» мінімально переміг львівську «Енергію» - 2:3. Тож рахунок у серії став рівним — 1:1, і вболівальників очікують як мінімум два поєдинки у Львові.
На перших секундах звітного матчу хорошу нагоду для взяття воріт створили енергетики. На удар Танського голкіпер “Продексіму” Ципун зреагував, після чого м'яч влучив у стійку. Одразу львів'яни розіграли кутовий — поруч зі штангою пробив Михайло Грицина.
Далі настала позиційна боротьба без гольових моментів. Створювати небезпеку біля воріт суперників команди почали ближче до середини першого тайму.
В “Енергії” можна відзначити удари від Кордоби, Михайла Грицини, Багряка; в “Продексіму” — Калукова, В'ячеслава Чуднова, Бербенцева, Бессалова. В обох голкіперів — Кардаша і Ципуна — роботи було достатньо.
А на 18 хвилині господарям вдалось відкрити рахунок після розіграшу кутового: навіс у штрафний майданчик замкнув ударом головою Скорий.
Наприкінці першого тайму суперники обмінялись двома супермоментами. Спершу “на побачення” з Кардашем вискочив Фетько, а вже за мить Михайло Грицина вийшов віч-на-віч з Ципуном. В цих епізодах голкіпери врятували свої команди.
Зрівняли рахунок енергетики на 26 хвилині після кутового. Кордоба відпасував на Миколу Грицину, який потужно і точно пробив у “дев'ятку".
Далі пішла гра на зустрічних курсах і небезпека регулярно виникала біля обох воріт. Ланко пробив здалеку — Кардаш на місці, Микола Грицина перевірив готовність Ципуна, Багряк завершував комбінацію енергетиків — поруч зі стійкою, знову у гру вступив голкіпер “Енергії” після ударів Фетька та В'ячеслава Чуднова.
На 32 хвилині підопічним Валерія Легчанова вдається вийти вперед. Микола Грицина пройшов зі своєї половини поля і завдав удару без шансів для голкіпера.
Команди не збавляли обертів, воротарі були постійно у грі. На 36 хвилині серія ударів “Продексіму” призвела до голу: на перший удар зреагував Кардаш, потім йому на допомогу прийшов Багряк, а з третьої спроби господарі зрівняли рахунок — відзначився Бессалов.
На 39 хвилині знову пощастило підопічним Ігоря Москвичова. Передачу партнера в штрафний майданчик вдало замкнув Калуков. Але після цього Калуков одразу отримав другу жовту і, автоматично, червону картку, оскільки побіг святкувати взяття воріт на трибуни.
Енергетики отримали чисельну перевагу. І за дев'яносто секунд, що залишались до кінця матчу, львів'яни створили два моменти. Удар Кордоби парирував Ципун, а після пострілу Михайла Грицини м'яч пролетів поруч зі стійкою.
Проте фінальна сирена зафіксувала мінімальну перемогу “Продексіму”. Тепер серія переїжджає до Львова, де буде як мінімум два матчі — 28 та 29 травня.
Оскільки у фіналі, нагадаємо, команди грають до трьох перемог.
А у серії за третє місце рахунок теж став рівним. У другому матчі в Києві харківський “Локомотив” здобув перемогу над “ХІТом” з рахунком 4:0.21 травня. Екстра-ліга. Фінал. Другий матч. Херсон. СК ХВУФК. «Продексім» (Херсон) – «Енергія» (Львів) – 3:2 (1:0)Рахунок в серії: 1:1Голи: Скорий (18), Бессалов (36), Калуков (39) – Мик. Грицина (25, 31).«Продексім»:
Ципун - Бербенцев (к), Фетько, Кісельов, Бессалов, Скорий, А.Чуднов, Калуков, Ланко, Волянюк, В. Чуднов - Холоша«Енергія»:
Кардаш - Мик. Грицина, Мих. Грицина, Кордоба, Танський, Струк, Федюк (к), Радевич, Багряк, Легендзевич - Пітуля, Войтович, Гасюк, Стефанків.Попередження:
Скорий (22), Кісельов (25), Калуков (38) – Кордоба (23), Мик. Грицина (25), Кардаш (40)Вилучення:
Калуков (39 – повторне попередження)Арбітри:
Я. Вовчок (Івано-Франківськ), Л. Жиронкін (Київ), О. Фесенко (Харків) Хронометрист: Л. Ягупов (Херсон). Спостерігач арбітражу: Ю. Веремчук (Рівне).
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