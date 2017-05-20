У ювілейний 100-річний рік для Херсонського державного університету факультет, що готує спеціалістів для дошкільних навчальних закладів та початкової школи, відзначив 40 років діяльності.
Факультет, котрий розпочав свою діяльність не так давно (1977 року) з невеликої кафедри виріс кількісно і якісно. На святкування ювілею прийшли два покоління випускників, які десятиліттями формують майбутнє нашої держави. Кожен – скромно на своєму місці – у групі дитячого садка і у перших класах загальноосвітніх шкіл.
„Наш факультет – це живий міст з 1977 по 2017 рік, який об’єднав долі кількох поколінь. Факультет став майданчиком, і кожне покоління за ці роки створювало нові моделі освіти, здобувало перемоги, формувало свої професійні компетентності. І все завдяки викладачам. Я низько вклоняюсь тим, хто створював і продовжує створювати вихователя і вчителя”, – привітала всіх декан факультету, професор Любов Пєтухова.
Нині факультет готує фахівців за спеціальностями: „дитяча психологія”, „логопедія”, „основи інформатики”, „українознавство”, „музичне мистецтво”. Тільки перелік нових спеціальностей вказує на те, що професорсько-викладацький склад факультету постійно рухається, приймає виклики часу.
„Перш за все, я хочу подякувати викладачам факультету, які передають свій досвід і знання майбутнім освітянам. Особистість першого вихователя і вчителя дуже важлива – від духовності, інтелігентності, компетентності залежить, якими громадянами виростуть діти”, – наголосила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
За 4 десятиліття факультет дошкільної та початкової освіти став сучасним науково-освітнім центром, де нормальним процесом є творчий пошук, впровадження новітніх методик, багатогранність міжнародних наукових зв’язків.
“Вихователі дитсадків і вчителі початкової школи – на передовій освітнього процесу. На них покладається велика відповідальність за соціалізацію дітей, патріотичне виховання, бо любов до своєї країни закладається змалечку“, – підкреслила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко, передаючи вітання колективу від керівництва державного концерну „Укроборонпром”.Український Південь
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