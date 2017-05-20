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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Патріотизм закладається з дитинства, – Олена Урсуленко
У ювілейний 100-річний рік для Херсонського державного університету факультет, що готує спеціалістів для дошкільних навчальних закладів та початкової школи, відзначив 40 років діяльності.

Патріотизм закладається з дитинства, – Олена Урсуленко

Факультет, котрий розпочав свою діяльність не так давно (1977 року) з невеликої кафедри виріс кількісно і якісно. На святкування ювілею прийшли два покоління випускників, які десятиліттями формують майбутнє нашої держави. Кожен – скромно на своєму місці – у групі дитячого садка і у перших класах загальноосвітніх шкіл.

„Наш факультет – це живий міст з 1977 по 2017 рік, який об’єднав долі кількох поколінь. Факультет став майданчиком, і кожне покоління за ці роки створювало нові моделі освіти, здобувало перемоги, формувало свої професійні компетентності. І все завдяки викладачам. Я низько вклоняюсь тим, хто створював і продовжує створювати вихователя і вчителя”, – привітала всіх декан факультету, професор Любов Пєтухова.

Нині факультет готує фахівців за спеціальностями: „дитяча психологія”, „логопедія”, „основи інформатики”, „українознавство”, „музичне мистецтво”. Тільки перелік нових спеціальностей вказує на те, що професорсько-викладацький склад факультету постійно рухається, приймає виклики часу.

„Перш за все, я хочу подякувати викладачам факультету, які передають свій досвід і знання майбутнім освітянам. Особистість першого вихователя і вчителя дуже важлива – від духовності, інтелігентності, компетентності залежить, якими громадянами виростуть діти”, – наголосила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

За 4 десятиліття факультет дошкільної та початкової освіти став сучасним науково-освітнім центром, де нормальним процесом є творчий пошук, впровадження новітніх методик, багатогранність міжнародних наукових зв’язків.

“Вихователі дитсадків і вчителі початкової школи – на передовій освітнього процесу. На них покладається велика відповідальність за соціалізацію дітей, патріотичне виховання, бо любов до своєї країни закладається змалечку“, – підкреслила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко, передаючи вітання колективу від керівництва державного концерну „Укроборонпром”.

Український Південь





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