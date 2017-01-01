Херсонские гандболистки одержали волевую победу, пропустив за второй тайм только 6 головВ Сумах в Финале четырех Кубка Украины по гандболу херсонская «Днепрянка» победила ужгородские «Карпаты» 22:19 (11:13) и получила право сыграть за титул. Второй финалист определится в матче «Галичанка» (Львов) – «Реал» (Ужгород), который также состоится 20 мая. Ассистент главного тренера «Днепрянки» Борис Милославский назвал полуфинальный поединок против «Карпат» битвой.«Была настоящая битва. Первый тайм мы проиграли 11:13 и не забили при этом два семиметровых. После перерыва сотрясение получила Сорокина, но уже через пару минут она снова вышла на площадку. Сорокина и Кандыбей повели команду за собой. Помог вратарь Чернявская и вся защита – во втором тайме мы пропустили только шесть голов. Было много жестких столкновений. Двести процентов, что нашим соперником в финале станет «Галичанка». Нам будет очень тяжело: сегодня мы играли без замен и сейчас измождены, к тому же у нас не ярких бьющих».