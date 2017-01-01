

Виповнилося 40 років з моменту утворення факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету Новости Херсона » Срочно!



А ввечері у п’ятницю в актовій залі ХДУ з приводу ювілею відбулися врочистості за участі поважних гостей, друзів, студентів і випускників факультету різних років.



На старті, у далекому 1977 році, коли на факультет вступили перші 60 студентів, тут навчали лише за однією спеціальністю «вчитель початкових класів». Його коротко називали «педфак». Та чотири десятиліття, що промайнули так швидко, стали роками невпинного зростання, пошуків і звершень, формування традицій і утвердження принципів. Як зазначив у своєму виступі ректор Херсонського держуніверситету Василь Стратонов, сьогодні факультет дошкільної та початкової освіти має визначні наукові та творчі здобутки, його прекрасних випускників знають по всій країні. Він є справжнім флагманом ХДУ, на якого рівняються інші університетські підрозділи.



Факультет став потужною творчою лабораторією, в якій вдало поєднують сучасні надбання національної педагогічної думки з досягненнями світової педагогіки. Унікальний внесок колективу ФДПО в розвиток сучасної педагогічної думки відзначила, зокрема, завідувач сектору переміщених ВНЗ департаменту вищої освіти МОН України Світлана Кретович.



Тут давно і плідно співпрацюють як з провідними українськими науковими школами, так і з зарубіжними університетами. Вже кілька років поспіль студенти ФДПО мають можливість навчатися за кордоном за програмою подвійних дипломів.



А ще на базі факультету працює перший і поки що єдиний в Україні освітній центр імені видатного німецького педагога Ф.Фрьобеля. Давній друг і партнер факультету, один із керівників Фрьобельсемінару (м.Кассель, Німеччина) Вінгфрід Морлок у ці дні спеціально приїхав до Херсона, щоб особисто привітати колег з ювілеєм.



Сьогодні на факультеті працює 46 співробітників, в тому числі 3 професори 26 кандидатів наук. Це справжня команда однодумців, професіоналів. Тут цінують внесок у спільну справу кожного.



Наш факультет — це майданчик, який разом будували усі ті, хто тут працював та навчався протягом цих років, вважає декан ФДПО, доктор педагогічних наук, професор Любов Пєтухова. «І мені хочеться низько вклонитися кожному, хто протягом усіх сорока років створював людський капітал, готував майбутнє України», – сказала вона у своєму вітальному слові.







Присутні вшанували тих, чиї імена золотими літерами вписані в історію факультету, згадали усі творчі і наукові здобутки, не забули нікого, бо у сьогоднішніх досягненнях дійсно є внесок кожного. Під час урочистостей чимало працівників факультету було відзначено почесними нагородами та грамотами від парламенту, профільного міністерства, обласної та міської влади.



Та особлива гордість факультету дошкільної та початкової освіти, звичайно ж, його випускники. «Факультет став справжньою кузнею кадрів не лише для Херсонщини, а й для всієї країни», – зазначила секретар Херсонської міськради, колишня випускниця ФДПО Олена Урсуленко. Путівку в життя в його стінах за ці роки отримали близько тисячі випускників, і за кожним них— історія успіху. Це тому, що тут навчили головному: ніколи не пасувати перед труднощами, – вважає директор херсонського НВК №56 Світлана Микитюк.



Учитель — це не просто професія, це висока місія створення особистості, утвердження людини в людині. Однак на педагогах, що супроводжують дитину на перших роках його життя, лежить особлива громадянська відповідальність. На цьому наголошували почесні гості свята — голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, голова облради Владислав Мангер, міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, керівники обласного та міського управлінь освіти та науки, ректори вишів.



«Ми можемо не пам’ятати, чого нас навчали, але протягом усього життя ми пам’ятаємо тих вчителів, які першими зустрічали нас на довгому шляху до знань. Перша вчителька — це найсвятіше, що є в системі освіти. Давайте скажемо велике «дякую» тим людям, які дають нам наснагу в житті, дають нам шанс бути щасливою людиною, такою, яка сама вибудовує власну траєкторію — і освітню, і життєву, і професійну», – закликав народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський.



Протягом майже тригодинного дійства щемні слова вдячності вчителю та альма-матер звучали у виступах гостей, випускників різних років, студентів. Були вони і в кожному концертному номері.



Та, мабуть, з найбільшою силою ця вдячність відчувалася, коли вся зала разом натхненно заспівала знамените Vivat academia, vivant professōres…



Ірина Лесіна

Протягом цілого тижня в рамках святкування цієї дати на базі факультету проходили цікаві професійні дискусії, круглі столи та конференції, під час яких обговорювалися актуальні питання розвитку дошкільної і початкової освіти в Україні.А ввечері у п’ятницю в актовій залі ХДУ з приводу ювілею відбулися врочистості за участі поважних гостей, друзів, студентів і випускників факультету різних років.На старті, у далекому 1977 році, коли на факультет вступили перші 60 студентів, тут навчали лише за однією спеціальністю «вчитель початкових класів». Його коротко називали «педфак». Та чотири десятиліття, що промайнули так швидко, стали роками невпинного зростання, пошуків і звершень, формування традицій і утвердження принципів. Як зазначив у своєму виступі ректор Херсонського держуніверситету Василь Стратонов, сьогодні факультет дошкільної та початкової освіти має визначні наукові та творчі здобутки, його прекрасних випускників знають по всій країні. Він є справжнім флагманом ХДУ, на якого рівняються інші університетські підрозділи.Факультет став потужною творчою лабораторією, в якій вдало поєднують сучасні надбання національної педагогічної думки з досягненнями світової педагогіки. Унікальний внесок колективу ФДПО в розвиток сучасної педагогічної думки відзначила, зокрема, завідувач сектору переміщених ВНЗ департаменту вищої освіти МОН України Світлана Кретович.Тут давно і плідно співпрацюють як з провідними українськими науковими школами, так і з зарубіжними університетами. Вже кілька років поспіль студенти ФДПО мають можливість навчатися за кордоном за програмою подвійних дипломів.А ще на базі факультету працює перший і поки що єдиний в Україні освітній центр імені видатного німецького педагога Ф.Фрьобеля. Давній друг і партнер факультету, один із керівників Фрьобельсемінару (м.Кассель, Німеччина) Вінгфрід Морлок у ці дні спеціально приїхав до Херсона, щоб особисто привітати колег з ювілеєм.Сьогодні на факультеті працює 46 співробітників, в тому числі 3 професори 26 кандидатів наук. Це справжня команда однодумців, професіоналів. Тут цінують внесок у спільну справу кожного.Наш факультет — це майданчик, який разом будували усі ті, хто тут працював та навчався протягом цих років, вважає декан ФДПО, доктор педагогічних наук, професор Любов Пєтухова. «І мені хочеться низько вклонитися кожному, хто протягом усіх сорока років створював людський капітал, готував майбутнє України», – сказала вона у своєму вітальному слові.Присутні вшанували тих, чиї імена золотими літерами вписані в історію факультету, згадали усі творчі і наукові здобутки, не забули нікого, бо у сьогоднішніх досягненнях дійсно є внесок кожного. Під час урочистостей чимало працівників факультету було відзначено почесними нагородами та грамотами від парламенту, профільного міністерства, обласної та міської влади.Та особлива гордість факультету дошкільної та початкової освіти, звичайно ж, його випускники. «Факультет став справжньою кузнею кадрів не лише для Херсонщини, а й для всієї країни», – зазначила секретар Херсонської міськради, колишня випускниця ФДПО Олена Урсуленко. Путівку в життя в його стінах за ці роки отримали близько тисячі випускників, і за кожним них— історія успіху. Це тому, що тут навчили головному: ніколи не пасувати перед труднощами, – вважає директор херсонського НВК №56 Світлана Микитюк.Учитель — це не просто професія, це висока місія створення особистості, утвердження людини в людині. Однак на педагогах, що супроводжують дитину на перших роках його життя, лежить особлива громадянська відповідальність. На цьому наголошували почесні гості свята — голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, голова облради Владислав Мангер, міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, керівники обласного та міського управлінь освіти та науки, ректори вишів.«Ми можемо не пам’ятати, чого нас навчали, але протягом усього життя ми пам’ятаємо тих вчителів, які першими зустрічали нас на довгому шляху до знань. Перша вчителька — це найсвятіше, що є в системі освіти. Давайте скажемо велике «дякую» тим людям, які дають нам наснагу в житті, дають нам шанс бути щасливою людиною, такою, яка сама вибудовує власну траєкторію — і освітню, і життєву, і професійну», – закликав народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський.Протягом майже тригодинного дійства щемні слова вдячності вчителю та альма-матер звучали у виступах гостей, випускників різних років, студентів. Були вони і в кожному концертному номері.Та, мабуть, з найбільшою силою ця вдячність відчувалася, коли вся зала разом натхненно заспівала знамените Vivat academia, vivant professōres…







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