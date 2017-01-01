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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Олена Урсуленко привітала гостей та учасників фестивалю «Мельпомена Таврії»
У Херсоні відкрився XІX Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». На 8 днів Херсон зануриться у театральну феєрію – карнавальна хода, кілька вистав творчих колективів щоденно, капусник і ще багато чого іншого.

«Приємно спостерігати, як за ці майже два десятиліття наше місто на тиждень стає театральною столицею і не лише України. Цьогоріч творчі колективи 11 країн представлять постановки за класикою і сучасну драматургію. Саме завдяки проведенню такого фестивалю про Херсон знають у Португалії, Білорусі, Угорщині, Вірменії, Туреччині, Грузії, Франції, Литві, Польщі, Румунії. І не лише знають, а готують цікаві прем'єри, аби представити херсонським глядачам і гостям з інших міст України. На театральний фестиваль з кожним роком приїздить все більше і туристів, які шанують справжню творчість. Учасникам фестивалю бажаю творчих злетів, глядачам – естетичної насолоди від театральних постановок», – побажала учасникам театрального фестивалю секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко, повідомляє видання Херсонці

«Мельпомена Таврії» триватиме до 27 травня. Цього року у фестивалі беруть участь театри 11 країн – рекордна кількість за час його існування.




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