У Херсоні відкрився XІX Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». На 8 днів Херсон зануриться у театральну феєрію – карнавальна хода, кілька вистав творчих колективів щоденно, капусник і ще багато чого іншого.
«Приємно спостерігати, як за ці майже два десятиліття наше місто на тиждень стає театральною столицею і не лише України. Цьогоріч творчі колективи 11 країн представлять постановки за класикою і сучасну драматургію. Саме завдяки проведенню такого фестивалю про Херсон знають у Португалії, Білорусі, Угорщині, Вірменії, Туреччині, Грузії, Франції, Литві, Польщі, Румунії. І не лише знають, а готують цікаві прем'єри, аби представити херсонським глядачам і гостям з інших міст України. На театральний фестиваль з кожним роком приїздить все більше і туристів, які шанують справжню творчість. Учасникам фестивалю бажаю творчих злетів, глядачам – естетичної насолоди від театральних постановок», – побажала учасникам театрального фестивалю секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко, повідомляє видання Херсонці
«Мельпомена Таврії» триватиме до 27 травня. Цього року у фестивалі беруть участь театри 11 країн – рекордна кількість за час його існування.
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