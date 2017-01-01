Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Перша в Україні радіочастота для мовлення громад – на Херсонщині
Про це розповів ліцензіатам області член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський під час спілкування в обласній державній адміністрації.

Він повідомив, що 18 травня Національна рада ухвалила рішення про оголошення конкурсу на мовлення з використанням вільних радіоканалів у різних областях України. Загалом на конкурс буде виставлена 21 FM-частота обсягом 24 години на добу.

«Херсонщина не просто увійшла до переліку виставлених частот на конкурс. Першу малопотужну радіочастоту 87,9 FM потужністю 0,01 кВт отримає смт Рикове Генічеського району», - зазначив Сергій Костинський.

Член Національної ради звернув увагу, що цей конкурс має на меті дати імпульс розвитку місцевому радіомовленню. Крім того, конкурс дасть можливість реалізувати перші кроки в рамках проекту розвитку мовлення громад з використанням малопотужного FМ-мовлення.

«Нацрада не наполягає на участі місцевих мовників в конкурсі тільки на отримання малопотужних частот. Обирати потужність ліцензіат може виходячи з власних потреб і діапазону подачі сигналу, але саме для місцевого радіо такі частоти стануть найприйнятнішим способом трансляції власних, цікавих для містян, радіопередач», - зауважив Сергій Костинський, який курує питання теле- та радіомовлення на території прикордонних областей держави, в тому числі й Херсонської, та у Східних областях України.

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко звернув увагу на те, що аби на частотах мовили саме місцеві мовники, у якості запобіжників слугуватимуть вимоги до програмної концепції, які передбачають 15% інформаційних передач місцевого значення і дозвіл ретранслювати лише програми НСТУ.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:46   ::  Посмотрели: 110  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"