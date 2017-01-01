Про це розповів ліцензіатам області член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський під час спілкування в обласній державній адміністрації.
Він повідомив, що 18 травня Національна рада ухвалила рішення про оголошення конкурсу на мовлення з використанням вільних радіоканалів у різних областях України. Загалом на конкурс буде виставлена 21 FM-частота обсягом 24 години на добу.
«Херсонщина не просто увійшла до переліку виставлених частот на конкурс. Першу малопотужну радіочастоту 87,9 FM потужністю 0,01 кВт отримає смт Рикове Генічеського району», - зазначив Сергій Костинський.
Член Національної ради звернув увагу, що цей конкурс має на меті дати імпульс розвитку місцевому радіомовленню. Крім того, конкурс дасть можливість реалізувати перші кроки в рамках проекту розвитку мовлення громад з використанням малопотужного FМ-мовлення.
«Нацрада не наполягає на участі місцевих мовників в конкурсі тільки на отримання малопотужних частот. Обирати потужність ліцензіат може виходячи з власних потреб і діапазону подачі сигналу, але саме для місцевого радіо такі частоти стануть найприйнятнішим способом трансляції власних, цікавих для містян, радіопередач», - зауважив Сергій Костинський, який курує питання теле- та радіомовлення на території прикордонних областей держави, в тому числі й Херсонської, та у Східних областях України.
Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко звернув увагу на те, що аби на частотах мовили саме місцеві мовники, у якості запобіжників слугуватимуть вимоги до програмної концепції, які передбачають 15% інформаційних передач місцевого значення і дозвіл ретранслювати лише програми НСТУ.
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