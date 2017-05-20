«Продэксим» (Херсон) – «Энергия» (Львов) – 1:3 (1:2). 20.05.17. Экстра-лига. Финал. Матч №1. 13:00
Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Алексей Фесенко (Харьков), Леонид Жиронкин (Киев). Хронометрист: Леонид Ягупов (Херсон). Наблюдатель арбитража: Юрий Веремчук (Ровно)
Голы: Волянюк (5, автогол 10) – Багряк (13), Радевич (37)
«Продэксим»: 23. Ципун – 5. Скорый, 6. Чуднов А., 7. Бербенцев (к), 8. Чуднов В., 9. Бессалов, 10. Волянюк, 21. Фетько, 22. Киселев, 31. Ланко, 77. Калуков. Запасные: 20. Холоша
Главный тренер: Игорь Москвичев
«Энергия»: 22. Кардаш – 3. Стефанкив, 4. Струк, 5. Федюк (к), 7. Грицына Н., 8. Радевич, 9. Кордоба, 10. Багряк, 11. Грицына М., 13. Гасюк, 17. Легендзевич, 29. Танский. Запасные: 1. Питуля, 12. Войтович
Главный тренер: Валерий Легчанов
Завтра, 21 мая, состоится второй матч финала. Начало в 12:00.
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