Сьогодні, в обласному академічному музично-драматичному театрі ім.М.Куліша відбулася прес-конференція організаторів та гостей фестивалю, присвячена початку XIX Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії". Дев’ятнадцятий фестиваль "Мельпомена Таврії" було розпочато саме 19 травня.
Перед початком спілкування всім гостям було запропоновано переглянути виставку художника Микалоюса Чюленіса «Той, хто приносить звістку». На виставці, приуроченій до днів Литви, був присутній директор будинку Чюрльоніса у Вільнюсі, його правнук Рокас Зубовас.
Привітав всіх з відкриттям міжнародного театрального фестивалю заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь.
Як повідомив директор академічного музично-драматичного театру ім.Миколи Куліша Олександр Книга, цьогоріч у Херсон з нагоди фестивалю завітають 32 театральні колективи з 11 країн світу. Херсонький глядач перегляне 37 вистав із різних куточків України (Львів, Черкаси, Київ, Чернігів тощо) та світу (Португалія, Румунія, Литва, Угорщина, Грузія тощо) протягом 9-ти днів. Загалом наше місто відвідає 700 учасників театральних колективів
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