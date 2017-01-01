Сьогодні в Херсоні на футбольному полі комплексної ДЮСШ «Освіта» відбулися матчі фіналу обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року у вікових категоріях U-12 (2005 р.н.) та U-14 (2003 р.н.).
На урочистому відкритті змагань учасників привітав заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Балонь.
У змаганнях приймали участь 12 кращих шкільних футбольних команд міст, районів та об’єднаних територіальних громад Херсонської області - переможці зональних обласних змагань.
У категорії U-12 змагалися команди Бериславського, Генічеського, Скадовського районів, міст Каховка, Нова Каховка та Херсона.
У віковій групі U-14 за перемогу боролися футболісти Нововоронцовського, Нижньосірогозького, Скадовського, Горностаївського районів, Великокопанівської об’єднаної територіальної громади, с. Преображенка Чаплинського району.
Переможцями турніру стали команди села Преображенка Чаплинського району (U-14), яка перемогла юних футболістів з Скадовська та херсонської школі № 47 (U-12), яка здолала команду Каховки у серії пенальті.
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