Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



«Дні Енергії» у "Зеленій школі"
Сьогодні в приміщенні «Зеленої школи» Антонівської ЗОШ №21 в рамках проекту «Школа енергії 2.0» відбулася прес-конференція присвячена Шкільним Дням Енергії, участь у якій взяли керівництво області та міста, а також представники енергозберігаючих проектів.

«Дні Енергії» у "Зеленій школі"

Зазначимо, що у впродовж Шкільних днів енергії організовуються різноманітні заходи: презентації, виступи, інтерактивні ігри, екоквести, відкриті уроки, семінари, показові енергетичні аудити приміщень та безліч інших цікавинок, за допомогою яких юні енергоменеджери поширюють інформацію про те, як управляти енергоспоживанням, економити ресурси і дбати про довкілля.

Під час заходу спікери представили проект «Школа енергії», а учні школи разом із вчителями розказали про особливості його впровадження в їх школі.

Вони продемонстрували прилади, зокрема люксметр (вимір освітленості), анемометр (вимірювання швидкості вітру) та енергометр, завдяки яким вони вимірюють дані і вносять їх в програми, де автоматично вираховується кількість споживаної енергії. Подібні дії дозволяють стежити за витратами і контролювати їх.

Під час свого виступу заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь наголосив, що ця школа - втілення екологічного мислення: «Поки що такий проект - єдиний в Україні, але, сподіваюся, не останній. Екотренди швидко набирають популярності у світі. Це дає можливість познайомити учнів з поточними екотехнологіями і надихає створювати власні екостартапи».
Після прес-конференції відбулося урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика для учнів школи.

Довідково: Проект «Школа Енергії 2.0» реалізується Асоціацією «Енергоефективні міста України» за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", що впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Термін реалізації проекту: грудень 2016 року - грудень 2017 року.

Для участі у проекті було відібрано 15 шкіл з усієї України , серед них і школа № 21 Херсонської міської ради. Метою проекту є покращення енергоефективності та енергозбереження в школах проекту шляхом запровадження енергомоніторингу та е ісцевій громаді та в інших навчальних і освітньо-виховних закладах.

Більше фото ТУТ






Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 19:37   ::  Посмотрели: 40  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"