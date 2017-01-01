Сьогодні в приміщенні «Зеленої школи»
Антонівської ЗОШ №21 в рамках проекту «Школа енергії 2.0» відбулася прес-конференція присвячена Шкільним Дням Енергії, участь у якій взяли керівництво області та міста, а також представники енергозберігаючих проектів.
Зазначимо, що у впродовж Шкільних днів енергії організовуються різноманітні заходи: презентації, виступи, інтерактивні ігри, екоквести, відкриті уроки, семінари, показові енергетичні аудити приміщень та безліч інших цікавинок, за допомогою яких юні енергоменеджери поширюють інформацію про те, як управляти енергоспоживанням, економити ресурси і дбати про довкілля.
Під час заходу спікери представили проект «Школа енергії», а учні школи разом із вчителями розказали про особливості його впровадження в їх школі.
Вони продемонстрували прилади, зокрема люксметр (вимір освітленості), анемометр (вимірювання швидкості вітру) та енергометр, завдяки яким вони вимірюють дані і вносять їх в програми, де автоматично вираховується кількість споживаної енергії. Подібні дії дозволяють стежити за витратами і контролювати їх.
Під час свого виступу заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь наголосив, що ця школа - втілення екологічного мислення: «Поки що такий проект - єдиний в Україні, але, сподіваюся, не останній. Екотренди швидко набирають популярності у світі. Це дає можливість познайомити учнів з поточними екотехнологіями і надихає створювати власні екостартапи».
Після прес-конференції відбулося урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика для учнів школи.Довідково:
Проект «Школа Енергії 2.0»
реалізується Асоціацією «Енергоефективні міста України» за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", що впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Термін реалізації проекту: грудень 2016 року - грудень 2017 року.
Для участі у проекті було відібрано 15 шкіл з усієї України , серед них і школа № 21 Херсонської міської ради. Метою проекту є покращення енергоефективності та енергозбереження в школах проекту шляхом запровадження енергомоніторингу та е ісцевій громаді та в інших навчальних і освітньо-виховних закладах.
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