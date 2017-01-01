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Ігор Колихаєв: «Так, ми у фіналі, але не потрібно розслаблятись» + ВІДЕО
Президент ФК «Продексім» Ігор Колихаєв прокоментував перемогу своєї команди в п'ятому матчі 1/2 фіналу плей-офф і сказав напутнє слово команді на фінал.

– Це завжди інтрига, яка захоплює дух, це сльози на очах, смак перемоги, для когсь смак розчарування, десь недопрацювали судді... Тим не менш, фінал видався.

Перемога була близька за напруженням пристрасті, але десь хлопці провалилися на певний момент, однак зібралися, і я думаю, що зібралися завдяки величезній підтримці залу, глядачів, плюс сила волі і характер. Все це дало ті плоди і результат, який, напевно, всі очікували за рік життя нашої родини «Продексім».

Так, ми в фіналі, але не потрібно розслаблятися! Тренерському складу, гравцям потрібно подумати, як ми будемо грати далі, яка буде тактика, щоб ми перетворили гру у видовищний футбол. Щоб гра захоплювала дух, щоб ті маленькі дітки, які, напевно, вболівають більше всіх, яким подобається це шоу, і глядачі підтримували нас.

Сподіваюся, що херсонці, дай Бог, не хочу загадувати наперед, все-таки відчують смак перемоги зі сльозами на очах, як співається в пісні. Тим більше, що ми цього варті, ми йшли до цього, і ми справді «того варті»!






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