Об этом заявил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук во время рассмотрения в сессионном зале проекта закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» относительно правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения.



Он отметил, что принятие закона имело добрую цель, но сейчас украинское общество оказалось под угрозой. «Предложенные изменения направлены на исправление тех ошибок, которые возникли после принятия » закона Савченко «, и по которому на свободу вышли тысячи человек, отбывавших наказание за тяжкие преступления», — добавил Паламарчук.



По словам народного депутата, парламент, приняв закон, пытался восстановить справедливость к тем лицам, которые находились в СИЗО по политическим мотивам. «Уже сейчас более 9 процентов лиц, вышедших на свободу, вновь совершили преступления и в зоне риска оказались обычные украинцы», — подчеркнул Николай Паламарчук.



Так называемым «законом Савченко» было введено правило зачисления судом срока предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. В то же время, парламент, который внес сегодня соответствующие изменения, отменил эту норму.





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