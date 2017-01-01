В Херсоне СБУ задержала военнослужащего, торговал огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Военнослужащего, который продавал оружие, которое переделывал на боевое со стартовых пистолетов, задержала в Херсоне Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.



Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли пистолет "Вальтер", семь пистолетов, переделанных в боевые, оборудование и составные части оружия, патроны и наркотики.



Открыто уголовное производство по ст. 263 и 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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