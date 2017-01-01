Держекоінспекцією у Херсонській області під час проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства КП «Великоолександрівське підприємство «Комсервіс» (смт. Велика Олександрівка, Великоолександрівський район) зафіксовано факт несанкціонованого користування надрами.
Суб’єкт господарювання, не маючи спеціального дозволу, в період з 01.07.2014 по 21.02.2017 здійснив забір понад 495 тисяч кубометрів підземної води, чим порушив вимоги ст.ст. 16, 19, 23 Кодексу України про надра.
За порушення вимог законодавства в частині охорони та раціонального використання водних ресурсів державними інспекторами нараховано шкоду в розмірі 554 тисячі 804 гривні.
Керівнику підприємства пред’явлено претензію для добровільного відшкодування суми шкоди завданої довкіллю. З метою вжиття заходів реагування, в порядку ст. 253 КУпАП матеріали перевірки Держекоінспекцією у Херсонській області направлено до прокуратури Херсонської області.
Не нравится: 0, нравится: 0.