Сьогодні українці убралися в національний одяг, адже в Україні відзначають День вишиванки. Для нас - це не просто вбрання, а символ нашого народу.Здавна до вишиваної сорочки ставилися з особливою пошаною. Адже вона супроводжувала людину із самого малечку. Майбутні матері з особливою турботою вишивали маленькі сорочечки до народження своїх малюків. Адже вважалося, що вишиванка – це оберіг від зла та усього лихого, здатна надати дитині здоров’я та благополуччя. Отож вишивання сорочки - це не просто процес, то був цілий ритуал. Матері вірили, що вишиванка захистить їхню дитину і благословить на щасливу долю. Так, це стало цілою традицією.З чим у нас асоціюється вишивання сорочки? З мамою - найдорожчою людиною, яка є для нас янголом-охоронцем, здатним захистити від будь-якої негоди. Найприємніші та найтепліші спогади у нас пов’язані саме з нею. Адже малюки так потребують материної ласки і турботи. Херсонщина знову відроджує такі традиції.Так у Херсонській обласній клінічній лікарні була проведена акція «Народжені у вишиванці», приурочена до Дня вишиванки. У такий символічний день народилися 6 «козаків» і 6 «козачок». Акція проводилася за ініціативи голови Херсонскої ОДА Андрія Гордєєва, який подарував маленькі вишиті сорочки немовлятам і побажав міцного здоров’я матерям та їхнім дітям.«Сьогодні День вишиванки, тому в такий день ми подарували маленькі вишиваночки усім новонародженим. Це не просто сорочки, це оберіг, символ добробуту, краси, любові, це наш генетичний код. Як кажуть «своя сорочка ближча до тіла», то нехай вона гріє наших малюків, родину і всю Україну», - зазначив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.Ідея акції належить чернівецькі громадській організації, яку вони запропонували минулого року. Херсонщина не стоїть оддаль своїх традицій, і тому долучилася до проведення заходу. Адже ми повинні підтримувати і продовжувати традиції нашого минулого, особливо такі теплі і приємні моменти нашого життя, коли щойно народжене маленьке дитинча стало частиною великого українського народу. Сподіваємося, що наступного року до цієї акції долучиться вся країна.Маленькі вишиваночки пошили майстрині Херсонського центру народної творчості. Зберігати наші символи і культуру загалом – це зберігати самих себе!