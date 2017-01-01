На цьому наголосив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв під час прямого ефіру телепередачі «Від першої особи» на телеканалі «Скіфія» 17 травня.
Основною темою ефіру стала колегія облдержадміністрації, яка відбулася у залі засідань ПАТ «Херсонська ТЕЦ», з питань проведення минулорічного та наступного опалювального сезону.
Андрій Гордєєв відзначив, що вже підбито підсумки та визначено план заходів щодо підготовки до нового опалювального сезону: «У минулому році актуальним питанням був Генічеськ. І тому ми поставили завдання перевести об`єкти соціальної інфраструктури на альтернативне паливо під час пікових навантажень.
Ми це зробили і опалювальний сезон пройшов без збоїв. Зараз протягом літа планується підготуватися до того, щоб побудувати повністю газопровід між Асканією-Новою та Генічеськом.
Саме для того, щоб «закільцювати» газову систему, врізати її в ГТС України. Це дасть можливість в літню пору року зробити реверс і взимку підкачувати газ із всеукраїнської ГТС, саме в Генічеську. За допомогою цих заходів буде забезпечено відповідний тиск в мережі і споживання газу в районі було можливим».
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