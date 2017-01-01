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Новий газопровід між Асканією-Новою та Генічеськом заплановано провести протягом цього літа
На цьому наголосив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв під час прямого ефіру телепередачі «Від першої особи» на телеканалі «Скіфія» 17 травня.

Основною темою ефіру стала колегія облдержадміністрації, яка відбулася у залі засідань ПАТ «Херсонська ТЕЦ», з питань проведення минулорічного та наступного опалювального сезону.

Андрій Гордєєв відзначив, що вже підбито підсумки та визначено план заходів щодо підготовки до нового опалювального сезону: «У минулому році актуальним питанням був Генічеськ. І тому ми поставили завдання перевести об`єкти соціальної інфраструктури на альтернативне паливо під час пікових навантажень.

Ми це зробили і опалювальний сезон пройшов без збоїв. Зараз протягом літа планується підготуватися до того, щоб побудувати повністю газопровід між Асканією-Новою та Генічеськом.

Саме для того, щоб «закільцювати» газову систему, врізати її в ГТС України. Це дасть можливість в літню пору року зробити реверс і взимку підкачувати газ із всеукраїнської ГТС, саме в Генічеську. За допомогою цих заходів буде забезпечено відповідний тиск в мережі і споживання газу в районі було можливим».




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