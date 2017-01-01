В эти выходные все внимание футзального общества будет приковано к Херсону, ведь здесь развернуться финальные матчи Экстра-лиги.



Херсонский «Продэксим» встречает пока еще действующего чемпиона страны – львовскую «Энергию» и постарается отобрать у «энергетиков» чемпионский титул. Но вот сможет ли? Или же львовяне во второй раз подряд подтвердят свой авторитет?



Да, в матчах регулярного чемпионата двух сезонов «Продэксим» триумфовал над «Энергией» (четыре победы), но, увы, в полуфинальных матчах прошлогоднего чемпионата «мельники» трижды потерпели поражение и продолжили борьбу за бронзу. А «Энергия» обыграла в финале харьковский «Локомотив» и в третий раз примерила золотые медали.



Но в этом сезоне в матчах ½ финала команды встретились с другими соперниками. После четырех встреч «Энергия» все же смогла одолеть киевский «ХИТ».



А «Продэксим» и «Локомотив» провели полуфинальную серию плей-офф в максимальном объеме. Лишь в овертайме решающего пятого матча херсонцам удалось получить победу, а с ней и путевку в финал.



20 и 21 мая «Продэксим» и «Энергия» вновь встретятся на одной площадке, где сыграют первые матчи финальной серии до трех побед. Начало встреч в 13:00 (суббота) и 12:00 (воскресенье). Игры будут проходить в спорткомплексе Херсонского высшего училища физической культуры (г. Херсон, ул. Петра Калнышевского, 2а).



Арбитраж проведут:



Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Леонид Жиронкин (Киев), Алексей Фесенко (Харьков). Хронометрист: Леонид Ягупов (Херсон). Наблюдатель арбитража: Юрий Веремчук (Ровно)



Ответный матч состоится 28 мая (*по необходимости 29 мая) во Львове. В случае ничейного результата в серии (2:2), решающий матч состоится в Херсоне 3 июня.

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