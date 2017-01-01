Розпочала свою роботу Виноградівська ОТГ, Олешківського району, Херсонської області.
16 травня в селі Виноградове пройшла перша установча сесія об'єднаної громади. Приступили до виконання своїх обов'язків голова громади Шматенко Сергій Вільйович та депутатський корпус. На початку прозвітувала голова територіальної виборчої дільниці Шара Т. М. та повідомила результати виборів:
всього до реєстру було знесено виборців 9358 чоловік; проголосувало 3347 чоловік;
Гончаренко - 479
Целінко - 238
Шматенко - 2545
Було зареєстровано 125 кандидатів на депутатів по всім округам. Обрано - 26 депутатів.
Після чого новим(першим) головою громади була прийнята присяга. На таємному голосувані депутатами на посаду секретаря ради одноголосно була обрана Корнійчук Н. І., яка і до цього займала посаду секретаря в Виноградівькій сільській раді.
Також затвердили і кандидатуру першого заступника голови Бідашку А. Д., який перед цим займав посаду голови Тарасівської сільської ради. На першій сесії були створені 5 постійних комісій до кожної з яких увійшло по 5 депутатів. Відповідно до закону, виконуючими обов'язки старости Брилівки призначено Медведєву І. Г., а Тарасівки Федоришину К. О. Вибори старост анонсовано на 2018 рік.
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