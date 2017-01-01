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Політична корупція в обласній раді
А можливо і зловживання службовим становищем?


Інформація для мешканців Херсонщини, сіл, селищ, містечок, цілих районів, які завдяки недолугому закону не мають своїх депутатів облради або мають їх дуже мало.

Депутат від опоблоку, голова бюджетної комісії (отримує заробітну платню і зрозуміло за ваші податки) не приховуючись та без сорому хизується що він «вибив» кошти на ремонт школи, в якій навчався… Про Високопілля або Нижні Сірогози, село Зелений Под чи Трохимівку з Анатоліївкою, або села Біленьке з Променем він зрозуміло, не парився…

Політична корупція в обласній раді

По ОТГ взагалі мовчу.. Такі депутати-керівники депутатських комісій виключно грошики з них отримувати, а потім розподіляти полюбляють, а допомогти - хай хтось… Воно й зрозуміло. Для чого воно їм? Звичайний підкуп своїх виборців за бюджетні кошти та ще за допомогою посади в органі місцевого самоврядування.

Ось вам і вся турбота… Не дарма нова більшість в облраді декілька мільйонів на так звані депутатські ліміти зарезервувала… Ваші кошти для себе та своїх виборців - ось так. А як на трибунах виступають.. Заслухаєшся.. Все про нарід балакають… А на ділі? Слова. Слова… Ремонт школи, в якій навчався депутат, але за ваш рахунок… Це все, що потрібно знати про таких ізбранніков…

Проте, як ці люди люблять повчати інших, хизуватися, визначати компетентність журналістів, вимагати ходити без шортів та в штанях. Одним реченням-вести себе як звичайні діти-мажори. Моралізувати та файні слова говорити і при цьому голосувати за особисті шкурняки….




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